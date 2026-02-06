Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu s-au calificat în semifinale la Transylvania Open

Sorana Cîrstea şi britanica Emma Răducanu s-au calificat, joi seara, în semifinalele turneului de tenis Transylvania Open, competiţie care se desfăşoară la Cluj-Napoca şi este dotată cu premii totale în valoare de peste 280.000 de dolari.

Emma Răducanu, locul 30 mondial şi principala favorită a competiţiei, nu a avut emoţii, în sferturi, cu poloneza Maja Chwalinska, locul 146 mondial. A fost 6-0, 6-4 pentru britanică, la capătul unui meci care a durat 72 de minute.

Nici Sorana Cîrstea nu a stat foarte mult pe teren. Sportiva noastră a învins-o, 7-5, 6-4, pe Anastasia Potapova, reprezentanta Austriei, locul 54 mondial, la capătul unui meci care a durat aproximativ două ore.

Graţie accederii în semifinale, Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea şi-au asigurat câte 12.331 de dolari şi 98 de puncte WTA. Parcursul de la Cluj a ajutat-o, deja, pe Emma Răducanu să urce pe locul 27 în ierarhia WTA Ranking Live, în timp ce Sorana Cîrstea a depăşit-o pe Jaqueline Cristian şi a urcat pe locul 34 mondial, devenind cea mai bine cotată jucătoare a României.

În semifinale, Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor înfrunta sportive din Ucraina. Emma Răducanu dă piept cu Oleksandra Oliynykova, locul 91 mondial, 6-4, 6-4, în sferturi, cu chinezoaica Xinyu Wang, locul 33 mondial şi a 4-a favorită a competiţiei.

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Daria Snigur, locul 144 mondial, 4-6, 6-0, 7-5, în sferturi, cu Yue Yuan, din China, locul 130 mondial.

Emma Răducanu şi Oleksandra Oliynykova s-au mai înfruntat o dată, la Nanjing, în 2018, când britanica s-a impus în mod clar, 7-6, 6-1.

Sorana Cîrstea şi Daria Snigur nu s-au mai întâlnit până acum.

