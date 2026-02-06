Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu s-au calificat în semifinale la Transylvania Open

Sorana Cîrstea şi britanica Emma Răducanu s-au calificat, joi seara, în semifinalele turneului de tenis Transylvania Open, competiţie care se desfăşoară la Cluj-Napoca şi este dotată cu premii totale în valoare de peste 280.000 de dolari.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 07:41
Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu joacă în semifinale la Transylvania Open, împotriva unor sportive din Ucraina Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu joacă în semifinale la Transylvania Open, împotriva unor sportive din Ucraina - Profimedia

Emma Răducanu, locul 30 mondial şi principala favorită a competiţiei, nu a avut emoţii, în sferturi, cu poloneza Maja Chwalinska, locul 146 mondial. A fost 6-0, 6-4 pentru britanică, la capătul unui meci care a durat 72 de minute.

Nici Sorana Cîrstea nu a stat foarte mult pe teren. Sportiva noastră a învins-o, 7-5, 6-4, pe Anastasia Potapova, reprezentanta Austriei, locul 54 mondial, la capătul unui meci care a durat aproximativ două ore.

Graţie accederii în semifinale, Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea şi-au asigurat câte 12.331 de dolari şi 98 de puncte WTA. Parcursul de la Cluj a ajutat-o, deja, pe Emma Răducanu să urce pe locul 27 în ierarhia WTA Ranking Live, în timp ce Sorana Cîrstea a depăşit-o pe Jaqueline Cristian şi a urcat pe locul 34 mondial, devenind cea mai bine cotată jucătoare a României.

Articolul continuă după reclamă

În semifinale, Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor înfrunta sportive din Ucraina. Emma Răducanu dă piept cu Oleksandra Oliynykova, locul 91 mondial, 6-4, 6-4, în sferturi, cu chinezoaica Xinyu Wang, locul 33 mondial şi a 4-a favorită a competiţiei.

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Daria Snigur, locul 144 mondial, 4-6, 6-0, 7-5, în sferturi, cu Yue Yuan, din China, locul 130 mondial.

Emma Răducanu şi Oleksandra Oliynykova s-au mai înfruntat o dată, la Nanjing, în 2018, când britanica s-a impus în mod clar, 7-6, 6-1.

Sorana Cîrstea şi Daria Snigur nu s-au mai întâlnit până acum.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorana cirstea emma raducanu transylvania open
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Acuzații extrem de grave la adresa șefului AUR. Românul de lângă Trump: Simion a făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver
Acuzații extrem de grave la adresa șefului AUR. Românul de lângă Trump: Simion a făcut lobby ca românii să fie scoși din Visa Waiver
Scene incredibile! Un bărbat de 84 de ani a reușit să sperie un hoț cu o pereche de blugi. Momentul a fost filmat
Scene incredibile! Un bărbat de 84 de ani a reușit să sperie un hoț cu o pereche de blugi. Momentul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Sport » Sorana Cîrstea şi Emma Răducanu s-au calificat în semifinale la Transylvania Open