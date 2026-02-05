Sorana Cîrstea, singura sportivă din România calificată în sferturile de finală de la Transylvania Open

Sorana Cîrstea, locul 36 mondial şi a 3-a favorită a competiţiei, s-a calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Transylvania Open, turneu de tenis găzduit de Cluj-Napoca şi care este dotat cu premii totale în valoare de peste 280.000 de dolari.

Sorana a acces în faza sferturilor de finală după ce a făcut o adevărată demonstraţie de forţă în confruntarea cu slovena Tamara Zidanşek, locul 153 mondial, din faza optimilor de finală.

Sorana s-a impus de o manieră categorică, 6-1, 6-0, la capătul unui meci care a durat doar 54 de minute. Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat 54 de puncte WTA şi un cec în valoare de 7.025 de dolari.

Pentru Sorana urmează un meci mult mai complicat, cu Anastasia Potapova, din Austria, locul 58 mondial şi a 5-a favorită a competiţiei. Pentru a ajunge în sferturile de la Cluj, Potapova a fost obligată să revină de la 0-1 şi să se impună, 1-6, 6-4, 6-3, în confruntarea cu rusoaica Anastasia Zakharova, locul 107 mondial.

Sorana Cîrstea şi Anastasia Potapova s-au mai întâlnit de două ori până acum şi şi-au împărţit victoriile. Potapova a învins-o pe sportiva noastră Budapesta, în 2019, scor 6-4, 6-7, 7-5, iar românca şi-a luat revanşa la Istanbul, în 2021, scor 7-6, 6-4.

Trebuie precizat, totuşi, că, pe lângă Sorana Cîrstea, la Cluj au mai rămas în competiţie şi Jaqueline Cristian şi Elena Gabriela Ruse. Cele două vor evolua în semifinalele de dublu, după ce le-au învins, scor 6-2, 7-5, pe Eudice Chong, din Hong Kong, şi En-Shuo Liang, din Taipei. Pentru cele două românce urmează o confruntare de foc cu Xinyu Wang şi Saisai Zheng, ambele din China, jucătoare care, în primul tur, au reuşit să le elimine chiar pe favoritele principale ale competiţiei, Ulrikke Eikeri, din Norvegia, şi Magall Kempen, din Belgia.

