Steaua Roșie - FCSB 1-0 în Europa League. Echipa lui Gigi Becali a jucat o repriză și jumătate cu om în plus

FCSB a fost învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din Belgrad, în etapa a cincea din competiţia de fotbal Europa League.

Campioana României a lăsat să-i scape printre degete o mare şansă, într-un meci în care a avut avantaj numeric mai bine de o oră, însă a primit gol în superioritate, marcat de brazilianul Bruno Duarte (50).

Steaua Roșie Belgrad - FCSB, filmul meciului

Crvena Zvezda a avut prima ocazie mare de gol, dar portarul Zima a avut o intervenţie de senzaţie la şutul lui Ivanic de la 16 metri (8).

În min. 27, fundaşul nigerian Tebo Uchenna a primit cartonaş roşu pentru fault la Olaru în postură de ultim apărător, dar FCSB nu a ştiut să profite de acest avantaj.

Campioana Serbiei a avut o ocazie notabilă în finalul primei reprize, prin Bruno Duarte (43), care a şutat pe lângă poartă.

FCSB a început foarte bine repriza secundă, dar Cisotti (47) a şutat în bară din poziţie excelentă.

Gazdele au reuşit să marcheze la scurt timp (50), prin Bruno Duarte, care a reluat cu capul de la 6 metri, la centrarea lui Seol. Steaua Roşie a mai avut o oportunitate, prin Haendel (53), dar şutul a fost apărat de Zima.

Miculescu a avut o oportunitate mare de a înscrie (57), dar şutul său fin afara careului a fost respins de Matheus.

Steaua Roşie se putea desprinde pe tabelă, însă Zima a fost providenţial la două contre ale gazdelor. Portarul ceh a apărat faţă în faţă cu Ivanic (75), după o gafă a lui Ngezana, iar apoi s-a opus şi la şutul din unghi al lui Arnautovic (81).

Campioana României şi-a mai creat două şanse, dar Bîrligea (78) a şutat, din unghi, peste poartă, iar Politic a trimis din marginea careului, iar Matheus a reţinut (90+3).

FCSB a ajuns la patru eşecuri consecutive în competiţie după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la Bucureşti), 1-2 cu Bologna (la Bucureşti), 1-3 cu FC Basel (deplasare) şi 0-1 cu Steaua Roşie (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous va juca în continuare cu Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

Steaua Roşie Belgrad - FCSB 1-0 (0-0)

A marcat: Bruno Duarte (50).

Belgrad, Stadion ''Rajko Mitic''

Europa League - etapa a cincea

Au evoluat echipele:

Steaua Roşie: 1. Matheus - 66. Youngwoo Seol, 30. Franklin Tebo Uchenna, 13. Milos Veljkovic, 23. Naiair Tiknizian - 20. Tomas Haendel (7. Felicio Milson, 81), 33. Rade Krunic, 21. Timi Max Elsnik - 17. Bruno Duarte (5. Rodrigao, 69), 4. Mirko Ivanic (căpitan) - 89. Marko Arnautovic (10. Aleksandar Katai, 85). Antrenor: Vladan Milojevic.

Rezerve neutilizate: 18. Omri Glazer, 77. Ivan Gutesa - 6. Mahmudu Bajo, 19. Aleksa Damjanovic, 22. Vasilije Kostov, 24. Nikola Stankovic, 25. Stefan Lekovic, 40. Luka Zaric, 71. Adem Avdic.

FCSB: 38. Lukas Zima - 2. Valentin Creţu (28. Alexandru Pantea, 84), 30. Siyabonga Ngezana, 4. Danijel Graovac, 33. Risto Radunovic - 8. Adrian Şut, 16. Mihai Lixandru (10. Florin Tănase, 46) - 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 84), 27. Darius Olaru (căpitan; 37. Octavian Popescu, 74), 93. Mamadou Thiam (31. Juri Cisotti, 46) - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea - 18. Malcom Edjouma, 42. Baba Alhassan.

Arbitru: Jerome Brisard; arbitri asistenţi: Alexis Auger, Aurelien Drouet; al patrulea oficial: Romain Lissorgue (toţi din Franţa)

Arbitru video: Bastien Dechepy; arbitru asistent video: Eric Wattellier (ambii din Franţa)

Observator UEFA pentru arbitri: Edward Foley (Irlanda); Delegat UEFA: Scott Struthers (Scoţia)

Cartonaşe galbene: Seol (27), Olaru (61).

Cartonaş roşu: Franklin Tebo Uchenna (27).

