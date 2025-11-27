FCSB, misiune dificilă pe "Maracana" sârbilor. Programul meciurilor din Europa League

Joi seara se joacă meciurile din etapa a 5-a a grupei de Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această fază a competiţiei, are o misiune cât se poate de dificilă, trupa antrenată de Elias Charalambous urmând să dea piept cu Steaua Roşie Belgrad, în deplasare, într-un meci care va începe la ora 22.00.

Fotbaliştii de la FCSB au o misiune dificilă la Belgrad, în meciul cu Steaua Roşie - Profimedia

În ciuda unei oarecare reveniri de formă, o singură înfrângere în ultimele şase meciuri oficiale, FCSB traversează un sezon slab, iar acest lucru s-a văzut în special în parcursul din grupa de Europa League.

FCSB a obţinut doar trei puncte din primele patru meciuri şi este abia pe locul 31, în afara inclusiv a locurilor care asigură măcar accederea la play-off-ul pentru optimi. În aceste condiţii, campioana României ar avea nevoie de un rezultat pozitiv în Serbia, pe terenul celor de la Steaua Roşie Belgrad, dar misiunea se anunţă a fi una cât se poate de dificilă.

Pe de o parte, pentru că FCSB trebuie să joace într-o atmosferă infernală pe Stadionul "Rajko Mitic", arena cunoscută sub porecla de "Maracana" sârbilor, dar pe de altă parte şi pentru că Steaua Roşie are şi ea nevoie mare de puncte.

Sârbii sunt pe locul 26 în clasamentul grupei de Europa League şi mai au de jucat încă două meciuri în deplasare, cu Sturm Graz şi cu Malmo FF, astfel că vor să profite la maxim de duelurile de pe teren propriu, cu FCSB şi Celta Vigo, pentru a aduna punctele necesare pentru accederea între primele 24 de clasate la sfârşitul meciurilor din grupă.

Steaua Roşie Belgrad a pierdut surprinzător în ultima etapă de campionat, 0-1 pe terenul lui Javor, dar elevii lui Vladan Milojević vor să demonstreze că eşecul a fost un simplu accident, mai ales că venise după trei victorii consecutive, 2-0 la Sloven Ruma, în Cupa Serbiei, 3-2 la Spartak Subotica, în campionat, şi 1-0 acasă, cu Lille, în Europa League.

Program meciuri Europa League, etapa a 5-a

19.45, AS Roma - Midtjylland

19.45, Aston Villa - Young Boys Berna

19.45, FC Porto - Nice

19.45, Fenerbahce Istanbul - Ferencvaros Budapesta

19.45, Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow

19.45, Lille - Dinamo Zagreb

19.45, Ludogoreţ Razgrad - Celta Vigo

19.45, PAOK Salonic - Brann Bergen

19.45, Viktoria Plzen - SC Freiburg

22.00, Betis Sevilla - FC Utrecht

22.00, Bologna - Red Bull Salzburg

22.00, Steaua Roşie Belgrad - FCSB

22.00, Go Ahead Eagles - VFB Stuttgart

22.00, Genk - FC Basel

22.00, Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyonnais

22.00, Nottingham Forest - Malmo FF

22.00, Panathinaikos Atena - Sturm Graz

22.00, Glasgow Rangers - Sporting Braga

