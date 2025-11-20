Tragerea la sorţi pentru barajul de Mondiale, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. România îşi află adversara

Joi, de la 14.00, ora României, la Zurich are loc tragerea la sorţi pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, eveniment transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY .

România joacă baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal - Profimedia

Naţionala de României este implicată în barajul din zona europeană şi a fost repartizată în urna a IV-a valorică, ultima, alături de Suedia, Macedonia de Nord şi Irlanda de Nord. Este vorba despre cele patru echipe care au ajuns la baraj după ce şi-au câştigat grupele din UEFA Nations League.

Echipele din această urnă valorică, deci inclusiv România, vor fi împerecheate pentru semifinalele barajului cu echipele din prima urnă valorică, respectiv principalele favorite, Italia, Danemarca, Turcia şi Ucraina. Echipele se înfruntă într-o singură manşă, pe terenul echipelor din prima urnă valorică, pe 26 martie 2026.

Tot atunci, echipele din urna a doua valorică, respectiv Polonia, Ţara Galilor, Cehia şi Slovacia, primesc replica echipelor din urna a III-a valorică, respectiv Irlanda, Albania, Bosnia Herţegovina şi Kosovo.

Tot joi se trage la sorţi şi posibilul program pentru finalele barajului, care se vor disputa pe 31 martie 2026. Câştigătoarele meciurilor în care sunt implicate echipele din urna I valorică şi echipele din urna valorică IV ar urma să fie împerecheate cu câştigătoarele meciurilor în care sunt implicate echipele din urna II valorică şi echipele din urna III valorică. Gazdele finalelor sunt stabilite tot joi, prin tragere la sorţi.

