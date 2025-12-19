Lumea sportului a fost lovită de o nouă tragedie, după ce pilotul american de curse Greg Biffle şi-a pierdut viaţa joi seara, la 55 de ani, alături de întreaga sa familie.

Pilotul de curse Greg Biffle, soţia acestuia şi copiii au murit într-un accident aviatic - Profimedia

Biffle se afla la bordul unui avion Cessna, alături de alte şase persoane, în momentul în care aeronava s-a prăbuşit în zona Statesville Regional Airport. Primele informaţii arată că avionul s-a prăbuşit în momentul în care piloţii Dennis şi Jack Dutton încercau să aterizeze.

Alături de cele trei persoane amintite, în tragedie şi-au mai pierdut viaţa Cristina Ann Grossu Biffle, soţia lui Greg Biffle, Emma şi Ryder Biffle, copiii celor doi, dar şi Craig Wadsworth, fostul adjutant al lui Kenny Wallace, un alt cunoscut pilot american de curse.

Greg Biffle a bifat sute de curse de-a lungul carierei, în special în circuitul Nascar, fiind vicecampion Nascar în 2005, când a câştigat curse în California, Texas, Darlington, Dover, Michigan şi Homestead.

Articolul continuă după reclamă

Despre Cristina Ann Grossu Biffle, soţia lui Greg Biffle, se ştia că este cu circa 20 de ani mai tânără decât pilotul american, a studiat sociologie şi criminalistică şi activa în domenii precum imobiliare şi turism de lux.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰