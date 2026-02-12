Provoacă dependenţă reţelele de socializare? Răspunsul şefului Instagram, într-un proces istoric

Adam Mosseri a depus mărturie într-un proces istoric din Los Angeles - în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de prejudicii - intentat de o femeie care a petrecut 16 ore pe zi pe aplicație.

Șeful Instagram a declarat instanței că nu crede că oamenii pot deveni dependenți clinic de rețelele sociale, relatează Sky News.

Adam Mosseri, care conduce Instagram din 2018, a depus mărturie în timpul unui proces istoric din Los Angeles, în care giganții rețelelor sociale sunt acuzați de crearea de produse dăunătoare și care dau dependență.

El a spus că este important să se facă diferența între dependența clinică și ceea ce el și alții de la Instagram descriu drept "utilizare problematică".



El a spus că el și colegii săi folosesc termenul "utilizare problematică" pentru a se referi la "cineva care petrece mai mult timp pe Instagram decât se simte bine, iar asta se întâmplă cu siguranță".

Când a fost întrebat despre reclamantă, o femeie de 20 de ani cunoscută sub numele de KGM, care petrece 16 ore într-o singură zi pe Instagram, el a declarat instanței: "Sună a utilizare problematică".

El a menționat de mai multe ori că nu este profesionist medical.

Mosseri a fost, de asemenea, chestionat cu privire la filtrele de imagine corporală care dau utilizatorilor impresia că au efectuat o intervenție chirurgicală plastică.

Meta - compania-mamă a Instagram și Facebook - a interzis aceste filtre în 2019, dar e-mailurile prezentate în instanță sugerează că domnul Mosseri și alții de la Instagram au discutat dacă să ridice interdicția.

Angajații Instagram care lucrează în domeniul politicilor, comunicării și bunăstării, inclusiv fostul viceprim-ministru Nick Clegg, au insistat pentru menținerea interdicției.

"Am fi acuzați - pe bună dreptate - că punem creșterea economică mai presus de responsabilitate", a spus Clegg, care era pe atunci vicepreședinte pentru afaceri globale la Meta, conform e-mailurilor.

Mosseri și creatorul Facebook, Mark Zuckerberg, au dorit să anuleze interdicția, dar să elimine filtrele din secțiunea de recomandări a aplicației. Acest lucru a fost menționat în e-mailuri ca prezentând un "risc notabil pentru bunăstare", dar având un impact mai mic asupra creșterii numărului de utilizatori decât interdicția totală.

"Încercam să echilibrez toate considerațiile diferite", a declarat Mosseri în instanță, adăugând că este de acord cu decizia finală de a interzice filtrele care promovează chirurgia plastică.

El a mai spus: "Adesea, oamenii încearcă să prezinte lucrurile ca fiind fie prioritizate siguranța, fie prioritizate veniturile. Este foarte greu de imaginat vreun caz în care prioritizarea siguranței să nu fie benefică pentru venituri."

Cu toate acestea, mărturia sa a fost criticată de cei care lucrează cu familii îndoliate.

"Mărturia lui Adam Mosseri, depusă sub jurământ astăzi, a dezvăluit ceea ce familiile au bănuit de mult timp: directorii Instagram au luat o decizie conștientă de a pune creșterea economică mai presus de siguranța minorilor", a declarat Matthew P. Bergman, avocat fondator al Centrului de Drept pentru Victimele Rețelelor Sociale.

"Mărturisirea sa este esențială pentru acest proces - aceste daune nu au fost accidentale, ci rezultatul unor alegeri deliberate de design care au prioritizat interacțiunea în detrimentul bunăstării copiilor. Dovezile arată că Instagram cunoștea riscurile pe care produsul său le reprezenta pentru tinerii utilizatori, dar a continuat să implementeze funcții concepute pentru a-i menține pe copii online mai mult timp, chiar și atunci când aceste funcții i-au expus unui pericol semnificativ."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

