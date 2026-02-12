Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei de 13 februarie, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi în general noros, cu ploi în Dobrogea și local în alte regiuni. La munte, pe arii restrânse, sunt așteptate precipitații mixte. Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe spații restrânse.

- Vremea de mâine 13 februarie. Temperaturi peste medie şi ceaţă dimineaţa. Maxime între 5 şi 13 grade

La noapte, cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, local în sud-est și izolat în vestul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6...7 grade în Dealurile de Vest. Local, în regiunile extracarpatice, și cu totul izolat în rest se va forma ceață.

Vremea de mâine 13 februarie în țară

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Pe parcursul zilei, nebulozitatea va fi în general persistentă, îndeosebi în sudul, estul, vestul și nord-vestul teritoriului, iar noaptea cerul va deveni variabil în vest și sud-vest și se va menține mai mult noros în rest. Va ploua în Dobrogea, unde se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp, local și trecător în Muntenia, Maramureș și Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 5 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade. Va fi ceață dimineața, local în sud și est și cu totul izolat în rest, iar noaptea doar pe arii restrânse.

Vremea de mâine 13 februarie în București și în Cluj

În București, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Trecător, mai ales spre seară, va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade. Se va semnala ceață dimineața și din nou, posibil, spre sfârșitul intervalului.

În Cluj-Napoca, cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor ajunge la 11 grade, iar cele minime vor coborî până la 1 grad. Șansele de precipitații sunt mici, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 13 februarie la munte

La munte, vremea va fi închisă pe alocuri, cu precipitații mixte pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 5 și 13 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade. Ceața va apărea pe arii restrânse, mai ales noaptea.

