O fetiţă de 8 ani plăteşte, nevinovată, preţul războiului dintre părinţii ei. Pentru că nu vrea să-şi împartă copilăria între două case şi nu doreşte să-şi vadă tatăl, mama este obligată să-i plătească acestuia câte 500 de lei lunar. O aberaţie legislativă folosită, de multe ori, drept răzbunare în multe procese de divorţ.

- O mamă, obligată să plătească pensie alimentară tatălui pentru că fetiţa de 8 ani nu vrea să-l vadă pe bărbat

"Mă gândesc că ar trebui să primeze interesul superior al copilului, să nu mai fie traumatizată. Am vrut dintotdeauna ca tatăl să aibă o relație cu ea, dar să se gândească foarte mult și la o relație graduală, că nu se poate face trecerea așa cum își dorește el peste noapte", a declarat Andreea Marin, mamă. De 5 ani, Andreea este în război cu tatăl fiicei ei. După despărţire, bărbatul a fost executat silit pentru că nu mai plătea pensie alimentară. Adevărata luptă s-a dus însă pe programul de vizită. Din momentul în care fetiţa de 8 ani n-a mai vrut să meargă acasă la tată 2 weekenduri pe lună, aşa cum a decis instanţa, bărbatul i-a cerut despăgubiri fostei partenere.

Tatăl fetiţei are însă o altă variantă

"E a doua executare în curs. I-am mai plătit timp de un an și jumătate câte 500 lei pe lună, bani care plecau de la mine pe 10 ale lunii și pe 30 ale lunii îmi plătea pensie alimentară cu ei. În momentul de față e vorba de o sumă de 12.000 lei pe care eu trebuie să-i achit lui, dar implicarea în viața copilului și nevoile lui e zero. Are pensie alimentară restantă, nu le plătește decât dacă e executat silit", a declarat Andreea Marin, mamă. Tatăl fetiţei are însă o altă variantă.

Articolul continuă după reclamă

"În cei 8 ani de zile, mama n-a respectat niciodată programul de vizită. Minora a fost obligată de 2 ori la consiliere psihologică. S-a demonstrat că este alienare parentală, că minora a fost și este influențată de mama pentru că locuiește la ea. Cum poate fata să spună că nu mă vrea când fata nu m-a văzut 2 ani?", a declarat bărbatul. O situaţie aberantă, spun avocaţii care acuză legea că tratează relaţia părinte–copil prea "procedural". "Articolul din procedură civilă spune foarte clar că atunci când minorul refuză să meargă cu unul dintre părinți în programul de vizită, minorul nu poate fi forțat și cea care trebuie să plătească este persoana care se ocupă de creșterea lui. Noi vom invoca această excepție, dar la CCR poate să dureze și ani de zile până se va rezolva această lacună legislativă", a declarat Codrin Stupariu, avocat.

Până atunci, cel care are de suferit este tot copilul. Şi nu este singurul caz. "Încercarea de a bloca accesul unuia dintre părinți la copil e frecventă în cazul divorțurilor, neînțelegând că de fapt acest lucru afectează copiii. Nu neapărat ca o monedă de schimb, ci ca o armă de a-și face rău unul celuilalt", a declarat Magdalena Ghioca, avocat cu experienţă şi în relaţia copiilor cu consilieri şi psihologi şcolari. Potrivit legii, abia după vârsta de 10 ani, copilul poate spune singur în instanţă dacă vrea sau nu să îşi vadă părintele care nu a obţinuit custodia.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰