Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în apele din apropierea Americii de Sud

O navă de război și o navă de alimentare ale Marinei SUA s-au ciocnit miercuri în apele din apropierea Americii de Sud, relatează The Wall Street Journal, citând un purtător de cuvânt al armatei americane.

Distrugătorul USS Truxtun, din clasa Arleigh Burke, și nava de sprijin rapid USNS Supply s-au ciocnit în timpul unei operațiuni de realimentare pe mare, a declarat colonelul Emmanuel Ortiz, purtător de cuvânt. Două persoane au suferit răni ușoare și sunt în stare stabilă. Ambele nave şi-au putut continua navigația în siguranță. Operațiunile de realimentare pe mare presupun transferul de combustibil și provizii între două nave care navighează una lângă cealaltă.

Cauza coliziunii nu este clară, iar incidentul este în curs de investigare. Locul exact al impactului nu a fost făcut public, dar un oficial militar a declarat că incidentul s-a petrecut în zona de responsabilitate a Comandamentului Sud, care include Caraibele și părți din Atlanticul de Sud și Pacificul de Sud. Truxtun a plecat baza Norfolk, Virginia, pe 6 februarie, într-o misiune programată iar USNS Supply opera în zona Caraibelor.

Președintele Trump a ordonat în ultimele luni o amplă consolidare navală în Caraibe pentru a sprijini campania împotriva traficanților de droguri din regiune. În prezent, în subordinea Comandamentului Sud se află 12 nave de război, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford și grupul său de luptă.

Astfel de coliziuni sunt relativ rare, dar pot avea consecințe grave. În 2017, 17 marinari au murit în două coliziuni separate între distrugătoare americane și nave comerciale în Pacific. Pe 17 iunie 2017, distrugătorul USS Fitzgerald s-a ciocnit cu nava portcontainer MV ACX Crystal, sub pavilion filipinez, la aproximativ 90 de mile de Japonia, incident în care au murit șapte marinari.

La doar două luni distanță, pe 21 august, petrolierul Alnic MC, sub pavilion liberian, a lovit distrugătorul USS John S. McCain în strâmtoarea Malacca, lângă Singapore, provocând o gaură în coca navei și moartea a 10 marinari.

Investigațiile au concluzionat ulterior că ambele accidente puteau fi evitate și au fost cauzate de erori ale echipajelor. Incidentele au dus la demiterea mai multor oficiali superiori, inclusiv a comandantului Flotei a 7-a a SUA.

