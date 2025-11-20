Joi, la Zurich, a avut loc tragerea la sorţi pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, de anul viitor, iar sorţii nu au fost tocmai prietenoşi cu naţionala României.

Repartizată în urna a 4-a valorică, ultima, alături de celelalte echipe care au ajuns la baraj prin intermediul UEFA Nations League, naţionala de fotbal a României a fost repartizată pe un culoar ce prevede disputarea unei semifinale cu Turcia, în deplasare.

Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026

Meciul Turcia - România se joacă pe 26 martie 2026, pe terenul adversarilor noştri, iar învingătoarea va da piept cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în marea finală de pe 31 martie. Meciul decisiv dintre învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo şi învingătoarea dintre Turcia şi România se va disputa pe terenul învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

România şi Turcia s-au înfruntat ultima dată în noiembrie 2017, într-un meci amical, iar atunci "tricolorii" s-au impus, scor 2-0, graţie unei duble semnate Gicu Grozav.

Turcia este antrenată la momentul actual de italianul Vincenzo Montella, iar vedetele echipei sunt Kenan Yildiz, de la Juventus Torino, Arda Guler, de la Real Madrid, sau Orkun Kokcu, de la Beşiktaş Istanbul. Turcia a ajuns la barajul pentru Mondial după ce a terminat pe locul 2 o grupă câştigată de Spania şi din care au mai făcut parte Georgia şi Bulgaria.

Meciurile din barajul european pentru Campionatul Mondial

Calea 1:

Italia - Irlanda de Nord

Ţara Galilor - Bosnia

Calea 2:

Ucraina - Suedia

Polonia-Albania

Calea 3

Turcia - România

Slovacia - Kosovo

Calea 4

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda

Mircea Lucescu: Va fi un meci foarte dificil. Turcia este o echipă foarte bună

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere. "Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine fotbalul turcesc. Avem la dispoziţie patru luni să ne pregătim. Toate echipele sunt foarte bune. M-am uitat la ultima evoluţie a lor împotriva Spaniei, au jucători buni, pe care îi cunosc bine, mă rog, de acum 4-5 ani, când erau foarte tineri. Turcia trece printr-un moment bun. Noi trebuie să ridicăm jucătorii noştri, prin prezenţa lor la echipele de club. Fotbalul este imprevizibil, nu va fi uşor, trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Presiunea va fi ca la Zenica, ospitalitatea va fi diferită", a declarat Lucescu.

Statistica, de partea noastră. Valoarea lotului, de partea lor

România este echipa națională cu care Turcia s-a întâlnit cel mai des în istoria sa - un total de 26 de meciuri. Prima confruntare a avut loc pe 26 octombrie 1923, chiar în debutul internațional al Turciei, la Istanbul, pe stadionul Taksim.

Bilanțul este clar în favoarea României: 14 victorii, față de doar 5 ale Turciei, iar 7 meciuri s-au încheiat la egalitate. Astfel, România, alături de Germania, este una dintre echipele care au învins cel mai des naționala Turciei.

Ultimul duel a avut loc în noiembrie 2017, într-un amical câștigat de România cu 2-0, prin două goluri marcate de Gicu Grozav. La acea vreme, Turcia era antrenată chiar de Mircea Lucescu, care a condus naţionala turcă între 2017 și 2019.

Acum, Turcia este pregătită de italianul Vincenzo Montella și are în componență jucători de top precum Kenan Yildiz de la Juventus și Arda Güler de la Real Madrid. Turcii au ajuns la baraj după ce au încheiat grupa pe locul 2, în spatele Spaniei.

În ciuda istoricului favorabil, Turcia pornește ca favorită în această confruntare, având un lot evaluat la 477,5 milioane de euro, față de doar 85,75 milioane cât valorează naționala României, potrivit Transfermarkt.

