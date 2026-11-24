Tyson Fury, noi detalii despre diagnosticul de schizofrenie
Boxerul englez Tyson Fury, 38 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre momentul în care a fost diagnosticat cu schizofrenie.
Fury ar fi aflat că suferă de schizofrenie în urmă cu mai mult de un deceniu, conform soţiei sale, respectiv după momentul în care l-a învins pe Wladimir Klitschko, în 2015, în Germania, şi a devenit, în premieră, campion mondial.
Pugilistul britanic susţine că "nu există cuvinte care să descrie întuneriul în care mă aflăm" şi că "am trăit o versiune reală a infernului și, în anumite momente, am fost 100% convins că voi ajunge într-o cameră cu pereți căptușiți și ușă încuiată. Lucrul acesta mă îngrozea. Mă trezeam noaptea, iar anxietatea mă paraliza. Pur și simplu nu o puteam învinge. Eram complet dărâmat, așa că m-am dus la un psihiatru, la Londra. Mi-a pus o grămadă de întrebări și, practic, îndeplineam toate criteriile pentru diverse afecțiuni: depresie, anxietate, tulburare bipolară".
Cu toate acestea, Paris, soţia lui Tyson Fury, dă asigurări că "Tyson re o formă ușoară de schizofrenie, dar nici măcar atunci nu a realizat cu adevărat despre ce e vorba".
Tyson Fury are 36 de victorii şi două înfrângeri, ca boxer profesionist, cele două înfrângeri fiind suferite în faţa aceluiaşi pugilist, ucraineanul Oleksandr Usyk, în 2024. De atunci, Fury i-a învins pe Arslanbek Makhmudov şi Mariusz Wach, ambii la decizie, şi urmează să-l înfrunte, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri ale anului, pe conaţionalul Anthony Joshua, pe 11 decembrie, în Ţara Galilor.