UEFA a respins plângerea depusă de FC Barcelona, pentru "viciere de rezultat", împotriva lui Istvan Kovacs

Reprezentanţii UEFA anunţă că oficialii forului au respins plângerea depusă de cei de la FC Barcelona împotriva arbitrului român Istvan Kovacs.

Săptămâna trecută, FC Barcelona şi Atletico Madrid s-au înfruntat în Catalunya, în prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor la fotbal. Madrilenii au avut câştig de cauză, scor 2-0, dar partida, arbitrată de o brigadă condusă de românul Istvan Kovacs, a fost plină de incidente.

La finalul disputei, oficialii de la FC Barcelona au depus o plângere împotriva lui Kovacs, acuzându-l de viciere de rezultat. Acţiunea s-a bazat pe o fază desfăşurată în careul madrilenilor, în care Marc Pubill, fundaşul lui Atletico Madrid, a luat balonul în mână. La faza respectivă, Atletico trebuia să execute un aut de poartă, iar Pubill a primit balonul de la propriul portar, Juan Musso, care i l-a trimis cu piciorul, şi l-a luat în mână.

Catalanii consideră că pasa lui Musso către Pubill a fost, practic, momentul de reluare a jocului, iar Pubill a comis henţ în careu când a luat mingea în mână, astfel că Barcelona ar fi trebuit să primească un penalty. În timpul meciului, însă, oficialii partidei au considerat că fundaşul a luat mingea în mână doar pentru a o aşeza mai bine înainte de a efectua lovitura de reluare a jocului.

Cei de la FC Barcelona au depus o plângere la UEFA, împotriva lui Istvan Kovacs, acuzându-l de viciere de rezultat, însă, în cele din urmă, cei de la Comisia de Control, Etică şi Disciplină au respins sesizarea catalanilor, considerând-o "inadmisibilă".

Returul dintre Atletico Madrid şi FC Barcelona se joacă marţi, 14 aprilie, de la ora 22.00, tot marţi se joacă şi FC Liverpool - Paris Saint Germain, meci în care parizienii sunt favoriţi la calificarea în semifinale, după ce au câştigat, cu 2-0, returul de pe teren propriu.

