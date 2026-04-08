Program meciuri Liga Campionilor: Istvan Kovacs, arbitru la marele duel FC Barcelona - Atletico Madrid 

Miercuri seara se joacă ultimele meciuri din prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar spectacolul se anunţă a fi la el acasă, în condiţiile în care avem FC Barcelona versus Atletico Madrid şi Paris Saint Germain versus FC Liverpool.

Istvan Kovacs arbitrează meciul dintre FC Barcelona şi Atletico Madrid, din Liga Campionilor la fotbal - Profimedia

Suntem aproape siguri că cei mai mulţi dintre microbiştii din România îşi vor îndrepta atenţia către duelul din Catalunya, în condiţiile în care confruntarea dintre FC Barcelona şi Atletico Madrid va fi arbitrată de o brigadă condusă de românul Istvan Kovacs.

Alături de Kovacs, din brigadă fac parte asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar arbitru de rezervă va fi chiar Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs.

Vestea că meciul va fi arbitrat de Istvan Kovacs nu a fost primită bine de oficialii celor de la Atletico Madrid. Se ştie că, pentru a nu pierde jocul din mână, Istvan Kovacs obişnuieşte să scoată uşor cartonaşele din buzunar, aspect care nu se potriveşte cu jocul aspru al celor de la Atletico Madrid.

Bookmakerii prevăd o victorie clară a catalanilor, care tocmai s-au impus pe terenul madrilenilor, 2-1, în La Liga, campionatul de fotbal al Spaniei. Totuşi, nu trebuie uitat că în urma cu circa două luni, pe 12 februarie, Atletico o spulberă pe Barcelona, 4-0, în Cupa Spaniei, într-un meci în care madrilenii au avut o evoluţie entuziasmantă în primele 45 de minute, când au şi marcat cele patru goluri.

Paris Saint Germain, deţinătoarea Ligii Campionilor, primeşte, miercuri seara, replica formaţiei engleze FC Liverpool. Parizienii sunt văzuţi drept favoriţi în condiţiile în care au câştigat clar ultimele patru meciuri oficiale jucate, cu golaveraj 15-3. A fost 5-2 şi 3-0 cu Chelsea Londra, în Liga Campionilor, şi 4-0 cu Nice şi 3-1 cu Toulouse, în campionatul Franţei.

În schimb, deşi a ajuns până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, FC Liverpool nu traversează o perioadă tocmai bună. Trupa lui Arne Slot are o singură victorie în ultimele cinci meciuri oficiale jucate, iar la sfârşitul săptămânii trecute a cedat clar, 0-4, pe terenul celor de la Manchester City, în Cupa Angliei.

