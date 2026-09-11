US Open: Sabalenka și Rîbakina, față în față în finală pentru a doua oară în 2026

Pentru a doua oară în acest an, Aryna Sabalenka şi Elena Rîbakina se vor înfrunta într-o finală de Grand Slam. În finala de sâmbătă a US Open 2026, Sabalenka, de două ori campioană en titre, încearcă să devină prima jucătoare care câştigă trei titluri consecutive la Flushing Meadows după Serena Williams (2012-2014), în timp ce Rîbakina vizează al doilea titlu de Grand Slam în 2026, după ce a învins-o pe Sabalenka la Australian Open.

Cele două se vor înfrunta pentru a 18-a oară în cadrul WTA Tour Driven by Mercedes-Benz, Sabalenka conducând cu 10-7 în bilanţul întâlnirilor directe. De asemenea, ele se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Grand Slam, fiecare câştigând câte una dintre cele două confruntări anterioare.

Sabalenka a învins-o din nou pe Pegula la New York şi este în a patra finală consecutivă la US Open

Aryna Sabalenka a avut din nou câştig de cauză în faţa Jessicăi Pegula pe stadionul Arthur Ashe, învingând-o pe numărul 1 american în două seturi pentru a ajunge la a patra finală consecutivă la US Open şi a-şi menţine şansele la un triplu titlu consecutiv.

Articolul continuă după reclamă

Este al treilea an consecutiv în care Sabalenka o învinge pe Pegula la New York, de data aceasta cu scorul de 7-5, 6-2, într-un meci care a durat o oră şi 20 de minute. Ea şi-a îmbunătăţit bilanţul la 10-4 împotriva lui Pegula în meciurile din cadrul WTA Tour Driven by Mercedes-Benz.

Prin această victorie, Sabalenka devine prima jucătoare din Era Open care ajunge în opt finale consecutive de Grand Slam pe teren dur, depăşind cele şapte finale consecutive realizate de Steffi Graf, Martina Hingis şi Novak Djokovici.

De asemenea, ea este a şasea femeie din Era Open care ajunge în patru sau mai multe finale consecutive la simplu la US Open, alăturându-se astfel lui Evonne Goolagong Cawley, Chris Evert, Martina Navratilova, Graf şi Serena Williams. Aceasta este a noua finală de Grand Slam din cariera Arynei Sabalenka.

La o zi după ce şi-a asigurat locul 1 mondial, Rîbakina o învinge pe Gauff şi ajunge în finala US Open

Elena Rîbakina s-a calificat în prima sa finală de la US Open, la o zi după ce şi-a asigurat locul 1 mondial pentru prima dată în carieră, reuşind să revină după ce a pierdut primul set şi să o învingă pe Coco Gauff în trei seturi.

Jucând în faţa unei tribune pline la Stadionul Arthur Ashe, printre spectatori numărându-se şi fosta primă doamnă Michelle Obama, Gauff a câştigat primul set cu ajutorul unui singur break şi a 18 erori neforţate ale adversarei, impunându-se cu 6-3. Rîbakina şi-a redus numărul de erori şi a preluat conducerea la începutul setului al doilea, reuşind un break pentru a se distanţa la 4-1. Deşi Gauff a egalat la 4-4, Rîbakina a reuşit un nou break în al zecelea game, câştigând setul cu 6-4 şi forţând un set decisiv.

Rîbakina a ratat două ocazii de break în al şaselea game al setului al treilea, dar când a obţinut o altă şansă în al optulea game, a profitat de ea pentru a prelua conducerea cu 5-3. Totuşi, meciul nu se încheiase încă.

Cu ajutorul unei lovituri de trecere strălucitoare de rever, Gauff a obţinut primul său punct de break din set şi l-a transformat, readucând setul la egalitate. Cu toate acestea, Rîbakina a reuşit imediat un break de răspuns, încheind meciul cu scorul de 3-6, 6-4, 6-4, după 2 ore şi 8 minute.

Datorită acestei victorii, Rîbakina devine doar a cincea jucătoare din ultimele două decenii care a ajuns în finalele atât ale Australian Open, cât şi ale US Open într-un singur an calendaristic, alături de Justine Henin (2006), Victoria Azarenka (2012-13), Angelique Kerber (2016) şi Sabalenka (2023-25).

Totul despre finala de sâmbătă de la US Open

Când are loc finala de simplu de la US Open

Finala de simplu se va desfăşura pe arena Arthur Ashe, sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 23:00 a României. Finala de dublu, în care vor juca favoritele nr. 1 Katerina Siniakova şi Taylor Townsend împotriva lui Ashlyn Krueger şi Robin Montgomery, este programată pentru vineri, la ora 19:00.

Cum a ajuns fiecare jucătoare de simplu în finală

Sabalenka

Capul de serie nr. 1 s-a calificat în a patra sa finală consecutivă la US Open după ce a obţinut a zecea victorie împotriva lui Pegula, iar o victorie sâmbătă ar însemna al cincilea titlu de Grand Slam din cariera lui Sabalenka şi a 20-a victorie consecutivă la US Open.

Primul tur: a învins-o pe Camila Osorio 6-2, 6-4

Turul al doilea: a învins-o pe [Q] Polina Iatcenko cu 6-1, 6-1

Runda a treia: a învins-o pe Kamilla Rakhimova cu 6-3, 6-4

Runda a patra: a învins-o pe Taylor Townsend cu 6-4, 6-3

Sferturi de finală: a învins-o pe [6] Linda Noskova cu 7-6(1), 3-6, 7-6[7]

Semifinală: a învins-o pe [3] Jessica Pegula cu 7-5, 6-2

Rîbakina

Rîbakina a ajuns în prima sa finală la US Open şi în a patra finală de Grand Slam din carieră. Pentru a se califica în finală, ea a obţinut a doua victorie din carieră după ce a revenit de la 0-2 într-un meci de Grand Slam împotriva unei adversare din top 10 WTA, învingând-o pe Gauff. Ea a învins-o pe Ons Jabeur în finala de la Wimbledon din 2022.

Turul întâi: a învins-o pe [WC] Thea Frodin cu 6-3, 6-2

Turul al doilea: a învins-o pe Jessica Bouzas Maneiro 6-2, 6-4

Turul al treilea: a învins-o pe Yuliia Starodubtseva cu 7-6(6), 6-3

Turul al patrulea: a învins-o pe [13] Naomi Osaka cu 6-1, 6-4

Sferturi de finală: a învins-o pe [Q] Zheng Qinwen cu 3-6, 6-1, 6-4

Semifinală: a învins-o pe [4] Coco Gauff cu 3-6, 6-4, 6-4

Care sunt punctele de clasament şi premiile în bani puse în joc

La US Open, campioana de sâmbătă la simplu va câştiga 5,5 milioane de dolari, iar finalista va pleca acasă cu 2,8 milioane de dolari, parte din fondul total de 108 milioane de dolari oferit de turneu la ediţia din acest an. La dublu, perechea câştigătoare împarte un milion de dolari, în timp ce echipa clasată pe locul al doilea împarte 500.000 de dolari.

La fel ca la toate turneele de Grand Slam, sunt în joc 2.000 de puncte de clasament atât în clasamentul WTA, cât şi în „Race to the WTA Finals” de la Indian Wells, iar finalista câştigă 1.300 de puncte. Orice schimbare în clasament se bazează pe performanţa jucătoarei în turneu, comparativ cu punctele obţinute în aceeaşi săptămână a anului trecut.

Indiferent de rezultatul de mâine, Rîbakina va urca luni pe primul loc în clasamentul mondial PIF WTA, iar Sabalenka va coborî pe locul 2. În „Race to the WTA Finals” de la Indian Wells, câştigătoarea de sâmbătă va ocupa primul loc, iar finalista va fi pe locul al doilea.