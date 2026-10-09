De ce caută NASA o peșteră pe Lună

Noul proiect NASA de cercetare selenară are obiectivul de a identifica o peşteră suficient de mare, sau un tub cavernos sculptat de lavă antică, pentru a putea fi amenajată o viitoare bază selenară sub forma unui adăpost natural, în cadrul proiectului Artemis, transmite vineri Space.com, potrivit Agerpres.

NASA a selectat un proiect cunoscut sub numele de GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar Pit Investigation) împreună cu alte două programe care sunt menite să ne extindă înțelegerea asupra Lunii pentru a sprijini mai bine o viitoare bază lunară, pe care NASA își propune să o construiască în apropierea polului sud.

Ghidul suprem de supraviețuire interplanetară

"NASA Science construiește ghidul suprem de supraviețuire interplanetară pentru a se asigura că știința merge mai întâi la suprafața selenară pentru a oferi viitoarelor noastre echipaje de astronauți informațiile vitale, resursele și măsurile de siguranță necesare din timp pentru a supraviețui nopților pe Lună", a declarat Nicky Fox, administrator asociat al NASA pentru Directoratul Misiunilor Științifice, într-un comunicat.

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Locul vizat este Groapa Marius Hill, descoperită în 2009 de sonda japoneză Kaguya, aflată pe orbită în jurul lunii. Groapa poate fi văzută clar în imaginile sondei. Dar cercetătorii cred că este vorba de mai mult decât de o simplă gaură mare pe suprafața selenară.

Ei cred că este posibil ca groapa să fie conectată la o vastă peșteră subterană, probabil creată de lavă în trecutul îndepărtat. Dacă este adevărat, acest lucru ar putea arunca lumină asupra istoriei activității vulcanice de pe Lună.

"Confirmarea unui tub de lavă substanțial ne-ar oferi o perspectivă asupra modului în care a funcționat vulcanismul pe Lună", a declarat Gareth Morgan, cercetător principal adjunct al GIMLI, într-o altă declarație. "Tuburile de lavă sunt o caracteristică comună a vulcanismului bazaltic de pe Pământ, așa că identificarea lor pe Lună înseamnă că am putea folosi cunoștințele despre astfel de peșteri terestre pentru a înțelege mai bine istoria selenară".

Cum ar putea fi folosită peştera

Mai mult, dacă cercetătorii confirmă prezența acestui tub de lavă, astronauții l-ar putea folosi ca adăpost natural pe suprafața lunară. Aceste peșteri create de lavă ar oferi adăpost general, precum și protecție împotriva temperaturilor extreme și a expunerii la radiații de pe suprafața Lunii. Tuburile de lavă ar putea fi, de asemenea, un fel de "buncăr" sigur unde viitorii astronauți ar putea fi protejați de micrometeoriți. În timp ce o viitoare bază lunară va include probabil adăposturi construite de om, peșterile naturale ar putea fi o resursă incredibilă, existentă, pe care astronauții ar putea-o accesa.

GIMLI va lucra direct pe suprafața selenară, scanând dedesubt pentru a căuta semne ale tubului de lavă. Această investigație provine dintr-o propunere condusă de Institutul de Științe Planetare (PSI) și va fi finanțată prin programul NASA Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon (PRISM).

Investigația colaborează cu Honeybee Robotics pentru a ajuta la construirea echipamentelor și instrumentelor necesare pentru studiu. Acest echipament va ajunge pe Lună la bordul unui modul de aselenizare și al unui rover prin intermediul programului NASA Commercial Lunar Payloads Services, iar datele colectate vor fi studiate de o echipă condusă de directorul asociat al PSI, Than Putzig. Munca desfășurată de PSI se va desfășura în parteneriat cu Agenția Spațială Norvegiană.

De pe suprafața selenară, GIMLI va colecta date folosind un radar care penetrează solul, senzori seismici și un gravimetru pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă cu adevărat sub suprafață. Aceste măsurători vor permite GIMLI să determine dacă există un tub de lavă subteran și, dacă da, cât de mare este acesta.