Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România, la noapte. Spectacolul "Lunii de Sânge" durează peste o oră

Românii vor avea parte de un fenomen astronomic spectaculos în noaptea de duminică spre luni, 7–8 septembrie 2025. O eclipsă totală de Lună, cunoscută popular și sub denumirea de "Luna de Sânge", va putea fi observată pe cerul țării, imediat după apus.

Când se vede eclipsa de Lună în România

La București, Luna va răsări deja aflată în umbra Pământului, la ora 19:37. Momentul cel mai spectaculos, atunci când astrul nopții capătă o nuanță roșiatică intensă, va începe la ora 20:30.

Începutul totalității: 20:30

Maximul eclipsei: 21:21

Finalul totalității: 21:52

Totalitatea va dura aproximativ 82 de minute, timp în care Luna va fi complet acoperită de umbra Pământului.

De ce Luna devine roșie

În timpul unei eclipse totale, Pământul se interpune între Soare și Lună, blocând razele directe. Totuși, o parte din lumina solară trece prin atmosfera terestră, unde este filtrată. Razele albastre sunt dispersate, iar cele roșii ajung să coloreze Luna, oferindu-i aspectul spectaculos de „Lună de Sânge”.

Unde se poate urmări cel mai bine fenomenul

Fenomenul va fi vizibil în toată România, însă condițiile ideale sunt în zonele cu cer senin și fără poluare luminoasă. În Capitală, Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" va fi deschis publicului între orele 20:00 și 24:00, pentru toți cei care vor să admire eclipsa prin telescoape profesionale.

Specialiștii avertizează că, de obicei, în timpul unor astfel de evenimente se formează cozi mari la intrare, motiv pentru care este recomandat ca vizitatorii să ajungă mai devreme. Eclipsa de Lună este sigură pentru ochi, nu este nevoie de ochelari speciali, spre deosebire de eclipsa de Soare.

Cel mai bun loc este un spațiu deschis, cu vizibilitate către est-sud-est. Un binoclu sau un telescop mic poate scoate în evidență detalii spectaculoase de pe suprafața Lunii. Fotografii pasionați pot surprinde imagini spectaculoase, mai ales dacă includ peisaje urbane sau naturale în cadru.

Eclipsa totală de Lună din 7-8 septembrie 2025 este ultima de acest tip din acest an și va putea fi urmărită nu doar din România, ci și din mare parte a Europei, Asiei, Africii și Australiei. Pentru pasionații de astronomie și pentru curioși deopotrivă, este o ocazie unică de a vedea "Luna de Sânge" pe cerul nopții de toamnă.

