Motivul pentru care Soarele nu a mai avut pete timp de două zile. Ce reprezintă acest fenomen rar

Pentru prima dată în aproape trei ani, discul vizibil al Soarelui a fost complet lipsit de pete timp de două zile consecutive, un fenomen care nu a mai fost observat din iunie 2022. Specialiștii spun că această "pauză" ar putea indica începutul unei faze mai calme a actualului ciclu solar, însă avertizează că este prea devreme pentru concluzii definitive privind evoluția activității solare.

Discul vizibil al Soarelui a fost duminică, 22 februarie, perfect lipsit de pete solare pentru prima dată din iunie 2022, ceea ce sugerează că ciclul solar actual s-ar putea îndrepta spre o fază mai calmă, transmite miercuri Live Science, citat de Agerpres.

Ce sunt petele solare și de ce sunt importante

Petele solare sunt zone mai reci de pe suprafața Soarelui, care par mai întunecate în comparație cu împrejurimile lor. Aceste pete solare sunt cauzate de câmpuri magnetice intense care împiedică căldura din interiorul stelei să se ridice la suprafață. Când liniile încâlcite ale câmpului magnetic din jurul acestor pete explodează, soarele emite erupții solare și ejecții de masă coronală, care pot provoca furtuni geomagnetice pe Pământ.

Soarele urmează un ciclu de aproximativ 11 ani, timp în care activitatea sa este fluctuantă. În timpul maximului solar, petele solare sunt o prezență constantă, iar erupțiile și ejecțiile de masă coronală au loc aproape zilnic. Pe de altă parte, în timpul minimului, pot trece luni la rând fără nicio pată solară.

Ciclul solar actual, al 25-lea de când au început înregistrările, a atins apogeul în 2024. Ultima dată când discul solar a fost perfect imaculat a fost pe 8 iunie 2022, acum mai bine de 1.355 de zile.

O perioadă de calm care a durat doar două zile

Această stare liniștită a durat însă doar două zile. Marți (24 februarie), unii observatori au remarcat că o regiune activă a apărut din nou pe discul solar. De asemenea, este posibil ca și alte pete solare să existe pe suprafața Soarelui, dar care nu sunt vizibile în prezent observatorilor de pe Pământ și nici sateliților care orbitează Pământul.

Deși încetinirea apariției de pete solare semnalează probabil că ciclul solar actual este în scădere, nu se așteaptă ca activitatea solară să atingă următorul minim înainte de 2030, potrivit Oficiului Meteorologic din Marea Britanie. În timpul ultimului minim solar, Soarele a rămas fără nicio pată timp de 700 de zile între 2018 și 2020, potrivit spaceweather.com.

Deocamdată este prea devreme să se poată determina dacă această perioadă de calm de două zile semnalează o încetinire pe termen lung a furtunilor solare și a apariției aurorelor, mai notează Space.com.

