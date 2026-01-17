Studiu: Obiceiul zilnic, de 5 minute, care poate preveni 1 din 10 decese

Un nou studiu internațional amplu a descoperit că o simplă activitate fizică de doar cinci minute pe zi ar putea ajuta milioane de oameni să trăiască mai mult, prevenind aproximativ 1 din 10 decese.

"Există dovezi clare că lipsa mișcării este un lucru foarte dăunător", a declarat Dr. Theodore Strange, președintele departamentului de medicină de la Spitalul Universitar Staten Island, care nu a fost implicat în studiu, relatează New York Post.

"Trebuie să devenim o societate mai activă în general", a continuat el. "Să începem cu încă cinci minute pe zi. Acest lucru este realizabil."

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat date de la aproape 95.000 de persoane din Marea Britanie și alte 40.000 din Norvegia, Suedia și SUA, majoritatea având vârste cuprinse între 50 și 60 de ani.

Participanții au purtat pedometre pentru a-și urmări nivelurile de activitate și timpul petrecut pe scaun, în timp ce ratele de deces din toate cauzele au fost monitorizate pe o perioadă medie de opt ani.

Cercetătorii au descoperit că adăugarea unei plimbări rapide de cinci minute pe zi a fost asociată cu o reducere de 10% a deceselor în populația generală.

Printre participanții cei mai puțin activi - despre care cercetătorii credeau că se confruntau cu un risc mai mare de deces din cauza stilului lor de viață sedentar - decesele au scăzut cu 6%.

"Ar trebui să faceți acest lucru până, sperăm, la o vârstă înaintată", a spus Strange, care este și medic executiv regional asociat pentru Regiunea de Vest pentru Northwell Health. "Nu ar trebui să ne oprim din mișcare... Este o parte importantă a menținerii sănătății."

Activitatea stimulează circulația sângelui, a explicat el, furnizând nutrienți vitali organelor precum creierul, inima, ficatul și rinichii și ajutându-le să funcționeze mai eficient.

Mișcarea declanșează, de asemenea, eliberarea de substanțe chimice care stimulează starea de bine, cum ar fi serotonina, endorfinele și dopamina, acționând ca stimulatori naturali ai dispoziției, analgezice și reductoare de stres.

Exercițiile fizice regulate întăresc mușchii și oasele, ajută la gestionarea glicemiei și mențin greutatea sub control.

Și dacă mersul rapid nu este pe gustul dumneavoastră, nu vă faceți griji.

Studiul a mai constatat că simpla reducere a timpului petrecut sedentar cu aproximativ 30 de minute pe zi a fost asociată cu o reducere cu 7% a deceselor din toate cauzele.

"Toată lumea trebuie doar să-și găsească zona de confort și activitatea preferată", a spus Strange.

"Dacă este înotul, excelent. Dacă este ciclismul, excelent. Dacă este mersul pe jos sau joggingul, excelent. Dacă este o bandă de alergare pe care trebuie să o folosești pentru că preferi să stai într-o casă cu televizorul pornit sau să citești o carte, excelent”, a continuat el. „Dar trebuie să faci ceva în loc să stai pur și simplu pe o canapea, pe un scaun și să nu faci nimic", a concluzionat doctorul.

