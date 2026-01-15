NASA, prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Echipajul Crew-11, readus pe Pământ

NASA a efectuat prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Patru astronauţi au fost readuşi pe Pământ după ce unul dintre ei s-a îmbolnăvit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Identitatea lui nu a fost făcută publică, dar misiunea includea patru astronauţi - doi americani, un rus şi un japonez. Capsula care îi transporta pe cei patru a amerizat în Oceanul Pacific în această dimineaţă, cu o lună mai devreme decât era prevăzut.

Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a amerizat joi în siguranţă în apele Pacificului, în apropiere de coasta californiană, conform unei transmisiuni live a NASA pusă la dispoziţie de Space.com.

Operaţiunea de recuperare a echipajului din capsulă este în derulare. Echipajul a fost evacuat din motive medicale, prima procedură de acest fel, la care s-a apelat după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care însă s-a precizat că nu reprezintă o urgenţă.

Cei patru astronauţi şi-au scurtat misiunea

Articolul continuă după reclamă

Cei patru membri ai echipajului, astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez (JAXA) Kimiya Yui şi cosmonautul Oleg Platonov (Roskosmos) au fost nevoiţi să-şi scurteze misiunea de 6 luni cu aproape o lună. NASA nu a dezvăluit nici identitatea astronautului bolnav.

Capsula Crew Dragon Endeavour a amerizat la ora 8:41 GMT, conform imaginilor transmise în direct de NASA.

Agenţia spaţială americană a anunţat de săptămâna trecută că membrii misiunii Crew-11 vor fi evacuaţi de pe ISS din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauţi. Un "risc persistent" şi "incertitudinea cu privire la diagnostic" au determinat decizia de a readuce echipajul mai devreme, a explicat directorul medical al NASA, James Polk, subliniind în acelaşi timp că nu a fost o evacuare de urgenţă.

"Membrul (bolnav) echipajului era şi rămâne în stare stabilă", a asigurat Rob Navias, un oficial NASA, cu puţin timp înainte ca capsula să se desprindă miercuri de ISS, care orbitează la o altitudine de aproximativ 400 km în jurul Pământului.

"Suntem cu toţii bine", a scris, de asemenea, săptămâna aceasta, pe LinkedIn, pilotul misiunii, Mike Fincke. "Aceasta este o decizie atent gândită, menită să permită efectuarea unor examinări medicale adecvate la sol, unde sunt disponibile toate capacităţile de diagnostic necesare. Este decizia corectă", a continuat el.

Cei patru membri ai misiunii Crew-11 au ajuns la staţia orbitală în august. Aceştia urmau să rămână acolo până la următoarea rotaţie a echipajului, planificată pentru mijlocul lunii februarie.

Prin urmare, această misiune, Crew-12, ar putea fi lansată mai devreme decât era planificat, a anunţat NASA. Astronauta franceză Sophie Adenot este programată să participe, marcând primul ei zbor spaţial şi totodată primul pentru o astronaută franceză de la Claudie Haignere în 1996, transmite AFP, citat de Agerpres.

În prezent, Staţia Spaţială Internaţională este ocupată în continuare de trei astronauţi - un american şi doi ruşi care au sosit în noiembrie la bordul unei capsule Soiuz.

Misiuni ştiinţifice pe Staţia Spaţială

Ocupată continuu din anul 2000, Staţia Spaţială Internaţională este un model de cooperare internaţională, reunind Europa, Japonia, Statele Unite şi Rusia. De la războiul din Ucraina, a devenit, de asemenea, una dintre ultimele zone de cooperare rămase între Moscova şi Washington.

Echipajele sale sunt antrenate să desfăşoare misiuni ştiinţifice, dar şi să facă faţă potenţialelor complicaţii legate de viaţa în spaţiu.

Echipajul evacuat fusese pregătit să "gestioneze situaţii medicale neprevăzute", a remarcat reprezentantul NASA Amit Kshatriya.

În timpul şederii lor de câteva luni în acest laborator spaţial, echipajul trebuia să îndeplinească diverse misiuni ştiinţifice, de la studiul diviziunii celulare a plantelor la celulele stem umane şi chiar simularea scenariilor de aselenizare, ca parte a programului Artemis al NASA, care îşi propune să-i readucă pe astronauţii americani pe Lună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰