Alina Şerban are o veritabilă poveste de eroină. În adolescenţă a trăit într-o casă de chirpici şi a fost la un pas să ajungă pe străzi. Acum este premiată la Cannes şi a fost aleasă cea mai bună actriţă din Germania. Ce moment i-a schimbat destinul, vedeţi în câteva minute.

Ea e Alina. Alina Şerban. O poveste. Şi, ca în orice poveste, mai întâi eroina e trecută printr-un tumult de întâmplări care o şlefuiesc. Uneori cu blândeţe, dar cel mai des tăios.

"Chiar dacă eu am fost la şcolile astea, la Academy, New York University, chiar dacă am fost la Cannes şi aşa, de multe ori nu sunt văzută ca o actriţă", povestește Alina Şerban.

"De la bogătana cu Barbie şi toate mofturile la zi, iată că nu aveam nici apă caldă. În casa aia de chirpici făceam frigul, că nu aveam lemne", mai spune actrița.

Cine este Alina Șerban

Alina a studiat la UNATC, la Royal Academy of Dramatic Art din Londra și la Tisch School of the Arts din New York. A jucat într-o piesă inspirată din jurnalul ei personal, a fondat compania Povești Nespuse, a publicat o carte de basme rome, are rolul principal în mai multe filme, a câştigat trei premii la Cannes, e cea mai bună actriță a Germaniei în 2020 și are o nominalizare la Premiile Academiei Germane de Film. Peste toate astea, a primit Ordinul Meritul Cultural în rang de Cavaler de la Ministerul Culturii.

Copilăria i-a fost de basm, adolescenţa a aruncat-o la pământ.

"La 8 ani am pierdut casa. Mama a fost închisă. Am ajuns într-un centru de plasament", mai spune actrița.

Un curs de o lună, de teatru, in liceu, i-a trasat destinul.

"Tocmai îmi murise tatăl, mama era în închisoare, iar eu mă duceam la teatru. Un om intră în ring și face tot ce poate ca să rămână în picoare chiar și atunci când nu are nicio șansă", povesteșta actrița.

Încă are cicatrici pe suflet. Foloseşte arta pentru a lupta împotriva tuturor formelor de discriminare. Şi. a invăţat să-şi cucerească fricile.

"Nu știu ce să spun despre un Oscar dar în acest moment tu ești Oscarul meu. Să pot să fiu acasă, pentru copilul din mine, pentru fetița aia, e uimitor!", mai spune Alina Şerban.

