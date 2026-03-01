Ayatollahul Ali Khamenei a fost găsit fără viaţă sub dărâmăturile palatului său din Teheran. Liderul suprem a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, o eră pe care a început-o printr-o vizită în România, la Nicolae Ceauşescu. Astăzi, regimul de la Teheran se confruntă cu un vid de putere fără precedent, iar analiştii avertizează că un război civil riscă, de la o oră la alta, să izbucnească.

Un prezentator al postului public de televiziune iranian a anunţat moartea lui Ali Khamenei, citind o declaraţie în limba farsi, în hohote de plâns. Liderul suprem a fost ucis în timpul raidului aerian lansat de armata israeliană asupra Palatului Beit Rahbari, din Teheran. 4 rachete antibuncăr au lovit reşedinţa chiar în momentul în care Khamenei avea o întâlnire de urgenţă cu liderii Gărzilor Revoluţionare Islamice. Serviciile de informaţii americane şi israeliene i-au monitorizat luni de zile activitatea ayatollahului înainte să-i aplice loviturile cu precizie chirurgicală.

Raid fără precedent: 200 de avioane au lovit Iranul, Khamenei a fost ucis

A fost cel mai mare raid aerian din istoria Israelului. Peste 200 de aeronave de vânătoare au atacat simultan 500 de ţinte de pe teritoriul Iranului.

"De 47 de ani, regimul ayatollahilor a strigat "Moarte Israelului!", "Moarte Americii!". Într-un atac surpriză puternic, am distrus reşedinţa dictatorului Khamenei chiar în inima Teheranului", a afirmat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Presa israeliană a descris operaţiunea drept o "decapitare" a conducerii Iranului - 40 de inalţi oficiali au fost omorâţi. În palatul liderului suprem erau doi dintre copii, ginerele şi nora lui Khamenei. Suflul exploziei i-a răpus şi pe Comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice şi pe şeful statului major al armatei. Preşedintele Donald Trump a anunţat vestea pe reţelele sociale.

"Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, a murit. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de criminali sângeroși", se arată în poatarea preşedintelui SUA.

Se schimbă echilibrul de putere în Orientul Mijlociu

Acum, încep calculele politice şi scenariile.

Lanţul puterii ar fi trebuit, în mod normal, să fie transferat către fiul lui Khamenei. Dar Mojtaba Khamenei a fost de asemenea eliminat în raidul israelienilor. Următorii pe lista succesorilor sunt Ahmad Vahidi, actualul şef al gărzilor revoluţionare, Alireza Arafi, cel care asigură acum interimatul, un cleric puternic și unul dintre confidenții lui Khamenei. Mohammad Mehdi Mirbagheri - un radical, portavocea aripii conservatoare. Hassan Khomeini - nepotul fondatorului Republicii Islamice. Şi Hashem Hosseini Bushehri - prim-vicepreşedinte al Adunării Experţilor și extrem de apropiat de Ali Khamenei.

"Nu am răsturnat regimul! Regimul este acolo, cel care va veni la conducere va trebui să ţină Iranul sus în continuare, să rezolve problemele de ordin economic, dar în acelaţi timp să deschidă un dialog diplomatic pentru a evita o altă astfel de incursiune", a spus Cristian Barbu, fost comandant al Academiei Tehnice Militare.

Ayatollahul a reuşit să ajungă la conducerea ţării la 10 ani după Revoluţia Islamică din 1979, care s-a încheiat cu răsturnarea şahului. Printre primii lideri cu care s-a întâlnit a fost Nicolae Ceauşescu, pe vremea când Iranul şi Bucureştiul aveau relaţii comerciale. De atunci, liderul suprem a condus timp de 37 de ani cu o mână de fier. Ayatollahul a construit o relaţie conflictuală cu vestul şi a rezistat unor sancţiuni economice intense, estimate cu pierderi de miliarde de dolari pe zi. La 86 de ani, în ultima sa apariţie publica, Ali Khamenei a numit Statele Unite "duşmanul numărul unu" al Iranului.

"Președintele Statelor Unite repetă mereu că „armata noastră este cea mai puternică din lume“, dar chiar și cea mai puternică armată din lume poate primi uneori o palmă atât de puternică încât nu mai poate rămâne în picioare", a declarat Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului în ultima sa apariţie.

Moartea liderului suprem deschide lupta pentru putere la Teheran

Acum, moartea lui i-a împărţit pe cei aproape 100 de milioane de locuitori ai Iranului în 2 tabere. Unii aplaudă, alţii îl plâng. Grupurile de şiiţi din Pakistan, Irak şi India au ieşit în stradă în semn de protest. Cel puţin 9 oameni au murit şi 20 au fost răniţi, după ce au încercat să ia cu asalt consulatul american din Karachi, Pakistan. În Teheran, susţinătorii au jurat credinţă regimului.

"Un război civil este probabil, dar oamenii care au arme sunt cei din regim, ei vor avea avantajul, când se vor opri bombardamentele", a afirmat Michael Shoebridge, Directorul Strategic Analysis Australia.

Răzbunarea Teheranului a venit rapid. O ploaie de foc peste Israel și bazele americane din regiune.

În oraşul israelian Beit Shemesh, cel puţin 8 oameni au murit, printre care şi un copil de 4 ani, şi 20 au fost răniţi după ce o rachetă a căzut peste un adăpost antiaerian.

Războiul depăşeşte graniţele Orientului. Două rachete iraniene au fost lansate inclusiv către o bază militară britanică din Cipru, dar au fost rapid doborâte.

