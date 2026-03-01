Este 1 martie, iar odată cu începutul primăverii, piețele și târgurile au prins din nou viață. Mii de oameni au ieșit încă de la prima oră să cumpere mărțișoare pentru cele dragi. De la modele simple, de câțiva lei, până la creațiilucrate manual, transformate în adevărate bijuterii, oferta din acest an pare mai variată ca niciodată.

Tarabele gem de culori, iar printre șnururile alb-roșii se întrevăd modele pentru toate gusturile. Unele ar merita să poarte semnătura autorului, pentru că sunt adevărate opere de artă. Pe altele, e scris pe spate Made in China.

Lumea în continuare preferă tradiționalul și avem foarte multe din ceramică sau broșe din lemn anumite ilustrații pentru copii și mai nou copiii preferă tradizionalul, surprinzător. și avem foarte multe varietări, și de prăsări, și de mărtușoare tradiționale, și de cele simple, și de vechiul trifoi, coșar, ghiocel, și toată lumea le caută.

Creațiile handmade câștigă teren

De la mărțișoarele clasice, simple și accesibile, până la creațiile lucrate manual, tot mai elaborate de la un an la altul, pe tarabe e câte ceva pentru fiecare.

"Bijuterii handmade, unicate, lucrate de mine în atelier, nu sunt de import. Specificul meu sunt materialele textile. Catifea, materiale imprimate cu diverse ornamente. Dacă vă uitați la tot standul, este pe material textil", a spus o doamnă.

Lemnul, ceramica, sticla, lutul sau plantele uscate fură toate privirile.

"Capibara preferată a fetiței și cățelușul băiețelui. E handmade. Vreau să le iau ceva deosebit. Pe handmade, cu siguranță, că de-aia am venit. Vrem să susținem producătorii locali în primul rând și în al doilea rând pentru că au altă valoare sentimentală când știi ca se păstrează tradiția românească", a spus un cumpărător.

Mărțișoarele din import se vând şi ele ca pâinea caldă. Florarii dau test de anduranţă în aceste zile.

"Păi, cred că avem undeva la 150.000 de lalele anul acesta și aproximativ 40.000 de zambile. Cred că acum este perioada în care muncim, nu mai are ziua 8 ore, are 16 ore. Și cafele multe, și spor la lucru", a afirmat Laurenţiu, producător de flori.

În seră, bulbul de lalea trece printr-un carusel de transformări - mai întâi i se simulează iarna, apoi primăvara, până când floarea ajunge la maturitate. După recoltare, lalelele sunt tăiate, sortate și ambalate. Apoi intră la frigider, unde rămân până la livrare. În florărie, ele sunt scoase din depozit, aranjate în buchete colorate și ajung în forma finală, gata să fie dăruite.

Motocicliștii au împărțit sute de flori în Capitală

Chiar dacă azi în Bucureşti abia dacă erau 5-6 grade cu plus, strada a răsunat de tobe de motoare.

Vestitorii primăverii au venit în centrul Capitalei încă de la prima oră a dimineții. Peste 50 de motocicliști au dăruit peste 500 de flori șoferițelor. Însă au și un mesaj: "Asigură-te, este o viață în joc"

La Iași, mărțișoare pentru domni

La Iasi, mărţişoare au primit, în primul rând, domnii.

"La noi în zonă caută fetele pentru băieţi, dar mai sunt şi băieţi care oferă la fete", a spus un domn.

Traditia nu are buget, dar în piaţă am văzut şi mărţişoare de un leu, şi de 200 de lei.

