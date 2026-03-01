Vremea de mâine 2 martie. Temperaturi ridicate pentru începutul lunii martie. Maxime de 16 grade

Harta temperaturi

Vremea de mâine 2 martie în București și Cluj

La noapte, cerul va prezenta înnorãri, iar mai ales spre dimineaţã se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de -3...-1 grad.

Cerul va avea înnorãri temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei va fi ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Valorile termice vor fi în creştere faţã de zilele precedente, astfel temperatura maximã va fi de 8...11 grade, iar cea minimã de -1...2 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, însă va fi cald. Maxime de 11 grade.