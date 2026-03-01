Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 2 martie. Temperaturi ridicate pentru începutul lunii martie. Maxime de 16 grade

Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea sunt așteptate ploi. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 16 grade

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 21:40
Vremea de mâine 2 martie. Temperaturi ridicate pentru începutul lunii martie. Maxime de 16 grade Harta temperaturi Galerie (4)

La noapte, în sud şi est vor fi înnorãri şi local ceaţã, asociatã izolat cu depunere de chiciurã, iar în rest cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile minime se vor situa între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 6 grade în Dealurile de Vest.

Harta temperaturi

Vremea de mâine 2 martie în țară

Articolul continuă după reclamă

În regiunile intracarpatice şi în zonele de deal şi de munte vremea va fi caldã pentru începutul lunii martie, iar în rest valorile termice vor fi în creştere faţã de ziua precedentã şi se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea în nord-estul ţãrii pe arii restrânse vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 5 grade în Dealurile de Vest. Va fi ceaţã, în prima parte a zilei, local în sud şi est şi izolat în rest, iar noaptea, pe arii restrânse îndeosebi în centru şi sud-vest. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.

Harta temperaturi

Vremea de mâine 2 martie în București și Cluj

La noapte, cerul va prezenta înnorãri, iar mai ales spre dimineaţã se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de -3...-1 grad.

Cerul va avea înnorãri temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei va fi ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Valorile termice vor fi în creştere faţã de zilele precedente, astfel temperatura maximã va fi de 8...11 grade, iar cea minimã de -1...2 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, însă va fi cald. Maxime de 11 grade. 

Harta temperaturi

Vremea de mâine 2 martie la munte

Vremea va fi caldã pentru începutul lunii martie. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Harta temperaturi

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

Înapoi la Homepage
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 2 martie. Temperaturi ridicate pentru începutul lunii martie. Maxime de 16 grade