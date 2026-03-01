Vremea de mâine 2 martie. Temperaturi ridicate pentru începutul lunii martie. Maxime de 16 grade
Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea sunt așteptate ploi. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 16 grade
La noapte, în sud şi est vor fi înnorãri şi local ceaţã, asociatã izolat cu depunere de chiciurã, iar în rest cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile minime se vor situa între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 6 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 2 martie în țară
În regiunile intracarpatice şi în zonele de deal şi de munte vremea va fi caldã pentru începutul lunii martie, iar în rest valorile termice vor fi în creştere faţã de ziua precedentã şi se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea în nord-estul ţãrii pe arii restrânse vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 5 grade în Dealurile de Vest. Va fi ceaţã, în prima parte a zilei, local în sud şi est şi izolat în rest, iar noaptea, pe arii restrânse îndeosebi în centru şi sud-vest. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.
Vremea de mâine 2 martie în București și Cluj
La noapte, cerul va prezenta înnorãri, iar mai ales spre dimineaţã se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de -3...-1 grad.
Cerul va avea înnorãri temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei va fi ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Valorile termice vor fi în creştere faţã de zilele precedente, astfel temperatura maximã va fi de 8...11 grade, iar cea minimã de -1...2 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, însă va fi cald. Maxime de 11 grade.
Vremea de mâine 2 martie la munte
Vremea va fi caldã pentru începutul lunii martie. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰