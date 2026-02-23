Misiunea Artemis 2, întârziată din cauza unor probleme tehnice. Racheta, dată jos de pe rampă

NASA a decis să coboare racheta misiunii Artemis 2 de pe rampa de lansare din cauza unei probleme tehnice, fereastra de lansare din luna martie fiind practic închisă, scrie Space.com.

Agenția spațială americană a anunțat duminică retragerea masivei rachete Spaece Launch System (SLS) de pe platforma de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, pentru a remedia o problemă cu aprovizionarea cu heliu de pe treapta superioară a rachetei.

Decizia nu a fost o surpriză. Șeful NASA, Jared Isaacman, a anunțat sâmbătă că mișcarea ar putea fi necesară după ce a descoperit un blocaj în fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei. "Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra perioadei de lansare din martie", a declarat Isaacman pe rețeaua X.

Probleme tehnice la debutul misunii Artemis 2

Articolul continuă după reclamă

NASA a confirmat o amânare a lansării până cel mai devreme în aprilie, urmând ca odată coborâtă de pe rampa de lansare, racheta să fie transportată în hangarul său, Vehicle Assembly Building, pentru reparații.

"În funcție de vreme, NASA va retrage racheta SLS și nava spațială Orion de pe rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy al agenției din Florida chiar marți, 24 februarie", a scris NASA într-o actualizare de duminică.

"După ce datele de peste noapte au arătat o întrerupere a fluxului de heliu în treapta intermediară de propulsie criogenică SLS, echipele remediază defecțiunea și se pregătesc pentru o probabilă revenire a Artemis II la VAB la NASA Kennedy. Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra perioadei de lansare din martie. NASA va continua să ofere actualizări pe măsură ce acestea devin disponibile", a postat șeful NASA pe X.

Fereastra de lansare anunțată de NASA pentru luna martie era relativ scurtă - între 6 și 9 martie, cu o altă oportunitate pe 11 martie. Dacă Artemis 2 nu ar fi putut atinge niciuna dintre aceste date, NASA ar fi trebuit să aștepte cel puțin trei săptămâni suplimentare. Următoarea fereastră prezintă datele de lansare țintă pentru 1 aprilie, 3-6 aprilie și 30 aprilie.

Artemis 2 va trimite 4 oameni într-o călătorie în jurul Lunii și înapoi

Vestea despre o problemă la racheta Artemis 2 de sâmbătă a fost oarecum o surpriză. A venit la doar o zi după ce NASA a anunțat că vizează 6 martie pentru lansarea Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman dincolo de orbita joasă a Pământului de la sfârșitul erei Apollo. Artemis 2 va trimite trei astronauți NASA și un astronaut canadian într-o călătorie de aproximativ 10 zile în jurul Lunii și înapoi pe Pământ într-o capsulă Orion.

Scurgerile de hidrogen lichid au afectat și misiunea Artemis 1, întârziind lansarea acelei misiuni fără echipaj în jurul Lunii. Artemis 1 s-a desfășurat în cele din urmă cu succes în 2022. În timpul unei conferințe de presă de vineri, membrii echipei Artemis 2 au declarat că mai sunt doar câteva aspecte importante de verificat înainte ca misiunea să primească undă verde pentru lansare.

Un flux adecvat de heliu este vital pentru funcționarea corectă a treptei superioare a SLS; acesta presurizează rezervoarele de hidrogen și oxigen lichid și ajută la menținerea "condițiilor de mediu adecvate" pentru funcționarea motorului, conform unei postări de pe blogul NASA.

