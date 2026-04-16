Copiii sunt fascinaţi tehnologie, noi nu. Cercetările arată că am putea să punem inteligenţa artificială la muncă în locul nostru, pentru treburi repetitive şi documentare, dar nu o facem. Statistica ne face codaşi în Uniunea Europeană la acest capitol. Un alt studiu arată că, în general, femeile sunt mai reticente decât bărbaţii.

Doar 5 angajaţi din 100 folosesc inteligenţa artificială ca să rezolve sarcini de serviciu în ţara noastră. Unii nu ştiu cum să o utilizeze, alţii nu au încredere în ea.

Abilitatea de a folosit inteligenţa artificială devine începe să devină însă cerinţa tot mai cerută de companii.

"Încep să pună în anunţurile de angajare acest criteriu, cu toate acestea candidaţii folosesc inteligenţa în cea mai mare parte a lor în căutări ce ţin de viaţa lor personală", explică Ana Călugăru, director de marketing platformă de recrutare.

Cu toate acestea, unele companii interzic angajaţilor să folosească chatbox-ul în scop profesional. Experţii în IT nu încurajează această atitudine, dar nici încredearea oarbă. Îi sfătuiesc pe cei care utilizează inteligenţa artificială să verifice rezultate oferite de acesta.

"Sunt de fapt nişte modele matematice statistice. Noi când cerem lui ChatGPT să ne dea un diagnostic sau o evaluare, el îţi dă din cărţi, dacă acestea există. Dacă nu, face o corelaţie corectă, el va halucina şi va da nişte informaţii false", explică Tudor Galoş, specialist AI.

"Să vorbim mai mult despre avantajele economice ale integrării şi adopţiei inteligenţei artificale. România, care are printre cele mai mici rate de creştere economică din regiunea europeană mai degrabă ar trebui să-şi pună la nivel de stat această problemă a cum accelerăm adopţia inteligenţei artificiale", a explicat Robert Berza, specialist în AI.

Un studiu american arată că bărbaţii folosesc inteligenţa artificială mai mult decât femeile. Cercetarea face, însă, şi o paralelă neinspirată între inteligenţa artificială şi doamne.

"Cercetători de la Harvard, care parcă nu au mai ieşit demult la o întâlnire, au găsit asemănări între chatboxuri şi clişee care înclină spre discriminare sexuală. Ei cred că Chat GPT seamănă cu o soţie politicoasă, care spune doar ce vrea să audă bărbatul şi nu îl contrazice niciodată. După ei, Google Gemini ar fi femeia corporatistă, înţelegătoare, dar cu replici corecte. Chat bot-ul Claude le inspiră modelul soţiei iubitoare - docilă, conformistă şi foarte organizată. Rebelele inteligenţei artificale ar fi xAI şi Grok, inspirate de femeia sigură pe ea, stilată şi de neegalat", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Dacă se analizează sociologic studiul asta, el nu rezistă. Doamnele-s mai deştepte decât noi. Noi am găsit o jucărie nouă. Ca şi cu maşinuţele, hai cu AI-ul să ne jucăm, aşa", explică Cristian China Birta, specialist in social media.

Fără discriminări, locuitorii din Malta, Danemarca şi Olanda sunt fruntaşi la folosirea inteligenţei artificiale la serviciu. Aproape o treime dintre angajaţii acestor ţări o folosesc în sarcinile zilnice.

