Apple pregătește primul iPhone pliabil: modelul Fold, pe piaţă din 2026

Apple va lansa anul viitor primul său iPhone pliabil, potrivit unui articol publicat de Bloomberg. Noul model, aflat deocamdată în dezvoltare, este menționat sub numele de "iPhone Fold" și va marca intrarea companiei pe piața telefoanelor cu ecran flexibil, informează News.ro.

Asta va face ca seria de anul viitor să aibă, pentru prima oară, trei vârfuri de gamă - la cele două modele Pro se va adăuga şi Fold.

Cu atât de multe telefoane, Apple va schimba de anul viitor şi strategia de lansare. Cele trei flagship-uri vor fi prezentate toamna, în vreme ce restul modelelor vor fi lansate în primăvara anului viitor.

iPhone 18 (versiunea de bază), iPhone 18e şi o nouă versiune de iPhone Air, ar urma să fie lansate undeva în al doilea trimestru din 2027.

Prin separarea lansării vârfurilor de gamă de celelalte modele şi organizarea a două evenimente separate de lansare la şase luni distanţă, Apple încearcă să distribuie mai bine încasările de-a lungul anului.

Între timp, seria iPhone 17 este aşteptată să contribuie la creşterea veniturilor companiei, în ciuda vânzărilor sub aşteptări ale noului iPhone Air.

