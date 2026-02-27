28 februarie, Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 28 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman, din Dobrogea, pe 29 februarie, în anii bisecţi, iar în anii nebisecţi - pe 28 februarie. Conform crestinortodox.ro, Cuviosul Ioan Casian s-a născut în provincia romană Scythia Minor, în 360. A fost atras încă de mic de viaţa monahală.

La 17 ani, Cuviosul Ioan Casian pleacă în Palestina, împreună cu prietenul lui Gherman. Vor rămâne amândoi, timp de doi ani, într-o mănăstire din Betleem, unde se adâncesc în canonul vieţii monahale, apoi părăsesc Palestina pentru Egipt, în dorinţa de a cunoaşte viaţa şi învăţătura marilor asceţi.

În ciuda hotărârii lor de a rămâne aici, dupa un timp îi aflăm, tot împreună, la Constantinopol, unde îl cunosc pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Văzând curăţia sufletească în care trăiesc cei doi, acesta îi hirotoneşte diacon pe Casian şi preot pe Gherman, potrivit vârstei lor. Alături de el, Casian îşi va desăvârşi pregătirea teologică, după cum mărturiseşte în scrierile sale: "Eu sunt ucenicul şi opera lui Ioan".

În 405, cei doi merg la Roma, unde încearcă să-l apere pe Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, care în 404 fusese exilat pentru a doua oară. Se presupune că aici, la Roma, Gherman a trecut la cele veşnice.

Hirotonit preot, Casian ajunge la Marsilia, unde, în 415, întemeiază două mănăstiri, una pentru bărbaţi şi alta pentru femei. Sfântul Ioan Casian este considerat întemeietorul monahismului în Franţa şi ocrotitorul Marsiliei. Se pare că aici a murit în jurul anului 435, curând fiind cinstit ca sfânt, la început în Marsilia şi în sudul Franţei.

