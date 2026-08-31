România pregăteşte autorizarea zonelor speciale de testare a dronelor. Care e scopul demersului

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a iniţiat demersurile pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora vor putea fi autorizate în România zone destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord (UAS). Demersul urmăreşte să permită testarea noilor tehnologii într-un cadru clar şi reglementat, fără a afecta siguranţa celorlalţi utilizatori ai spaţiului aerian şi a persoanelor aflate la sol, rspunzând astfel interesului manifestat de operatori UAS şi administratori de aerodromuri pentru crearea unor asemenea zone.

O zonă de testare UAS ar urma să reprezinte un spaţiu aerian delimitat, care să poată fi restricţionat şi activat la cerere pentru desfăşurarea testelor, în condiţii stabilite în prealabil şi în coordonare cu structurile responsabile de managementul traficului şi al spaţiului aerian, precizează AACR într-un comunicat de presă.

Condiţiile necesare pentru autorizarea zonelor de testare UAS, cerinţe care trebuie să fie îndeplinite de operatorii UAS ce vor utiliza zona sau de entităţile care vor gestiona o astfel de zonă, trebuie să aibă tipul şi caracteristicile aeronavelor fără pilot care urmează să fie testate; riscurile conexe desfăşurării activităţilor de zbor pentru obiecte şi persoane aflate la sol şi în aer; stabilirea unor proceduri pentru gestionarea riscurilor şi răspunsul la incidente; stabilirea condiţiilor de separare faţă de traficul aerian pilotat şi faţă de zonele populate şi implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii cibernetice şi a protecţiei datelor.

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"Prin definirea unui proces clar de autorizare, AACR susţine inovarea şi dezvoltarea industriei de drone, menţinând siguranţa traficului aerian şi protecţia persoanelor aflate la sol drept priorităţi", precizează sursa citată.

Atenţie sporită pentru dronele cu reacţie

Potrivit aceleiaşi surse, o atenţie deosebită va fi acordată sistemelor UAS care, prin caracteristicile lor tehnice şi operaţionale, pot prezenta riscuri mai ridicate. În această categorie pot intra dronele cu reacţie şi alte platforme UAS cu performanţe ridicate.

În cazul acestor sisteme, evaluarea riscurilor va avea în vedere, printre altele, performanţele aeronavelor implicate şi cerinţele specifice de desfăşurare a activităţilor de zbor, riscurile generate de aceste operaţiuni aeriene asupra spaţiului aerian controlat şi a infrastructurii aeroportuare şi necesitatea coordonării cu furnizorii de servicii de trafic aerian şi, după caz, integrarea acestor zone de testare în sistemul actual de organizare a spaţiului aerian.

"Atunci când nivelul de risc specific unor activităţi de zbor este mare, testarea sistemelor UAS cu performanţe ridicate va fi organizată în baza unor proceduri similare celor aplicate aeronavelor cu pilot la bord", arată aceeaşi sursă.

Potrivit specialiştilor AACR, c riteriile pentru autorizarea zonelor de testare sunt analizate în cadrul Consiliului pentru Managementul Spaţiului Aerian (CMSA), structură civilo-militară de decizie în domeniul managementului strategic al spaţiului aerian naţional.

"AACR va continua dialogul cu instituţiile publice, furnizorii de servicii de trafic aerian, administratorii de aerodromuri şi operatorii UAS, astfel încât viitorul cadru de autorizare să răspundă atât nevoilor de dezvoltare şi testare a noilor tehnologii, cât şi cerinţelor privind utilizarea în siguranţă a spaţiului aerian", se mai arată în comunicatul citat.