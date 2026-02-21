Ediția 2026 a summitului global dedicat impactului inteligenței artificiale s-a încheiat cu adoptarea "Declarației de la Delhi", considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de state. Documentul, semnat în capitala Indiei după negocieri tensionate și o amânare de 24 de ore cauzată de divergențe asupra formulărilor finale, stabilește principii comune pentru dezvoltarea etică și responsabilă a inteligenței artificiale, într-un moment în care liderii politici și giganții tehnologici avertizează că omenirea se apropie rapid de era "superinteligenței".

Cel mai amplu acord global privind AI, semnat de 88 de țări. "Nu suntem pregătiți pentru tsunamiul care vine" - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea "Declarației de la Delhi", cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînțelegerilor privind redactarea sa, transmite Agerpres, care citează EFE.

"Apariția IA marchează un punct de cotitură în evoluția tehnologică. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela lumea condusă de AI pe care o vor moșteni generațiile viitoare", subliniază textul oficial publicat de Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației din India.

Un cadru etic global pentru era "superinteligenței"

Articolul continuă după reclamă

Documentul, care reunește puteri precum Statele Unite, China și Uniunea Europeană, urmărește să stabilească un cadru etic global pentru o tehnologie care, conform liderilor din Silicon Valley prezenți la întâlnire, ar putea atinge "superinteligența" în doar 24 de luni.

Deblocarea acordului, care a readus în jurul mesei 12 țări care se opuneau semnării vineri, a fost posibilă datorită faptului că textul final a specificat că liniile sale directoare sunt "voluntare și fără caracter obligatoriu".

Această clauză a permis salvarea poziției SUA, care s-au opus curentului voinței generale exprimate de lideri precum Narendra Modi, Emmanuel Macron sau Lula da Silva, care au pledat pentru democratizarea instrumentului pentru a evita aspectele autocratice sau riscurile existențiale pentru societate.

Șeful delegației americane, Michael Kratsios, calificase inițial reglementarea drept "cosmetică" și a susținut că autonomia strategică derivă din deținerea tehnologiei și nu din limitarea acesteia.

Printre punctele acordului se remarcă crearea unui "depozit global" de securitate (Trusted AI Commons) unde țările își vor împărtăși manualele pentru a preveni erorile AI înainte ca acestea să devină periculoase, precum și semnarea unei "scrisori de democratizare" pentru ca țările sărace să poată cumpăra cipuri la prețuri corecte și să nu fie excluse din cursa tehnologică.

Acordul prioritizează, de asemenea, utilizarea AI în sectoare critice, cum ar fi medicina și agricultura, prin modele cu acces deschis, și stabilește un plan de contingență pentru locurile de muncă în fața impactului prevăzut al automatizării masive în următorii cinci ani.

În timpul summitului, Sam Altman (OpenAI) a îndemnat la descentralizarea dezvoltării tehnologice pentru a evita apariția "regimurilor totalitare" odată cu sosirea superinteligenței, în timp ce Demis Hassabis (DeepMind) a prezis atingerea inteligenței artificiale generale până în 2031.

Evenimentul, care a mobilizat investiții de 300 de miliarde de dolari și a paralizat New Delhi timp de cinci zile, se încheie ca primul mare efort internațional de a supune rațiunii umane o viziune către un viitor pe care lumea speră să îl poată controla.

Avertisment din SUA: "Nu avem nicio idee ce urmează"

După întâlniri cu lideri din tehnologie, ale căror nume nu au fost făcute publice, senatorul american Bernie Sanders cere măsuri politice urgente, în timp ce companiile se întrec în a construi sisteme tot mai puternice, potrivit The Guardian.

Bernie Sanders a avertizat că Congresul și publicul american "nu au nicio idee" despre amploarea și viteza revoluției inteligenței artificiale care se apropie, solicitând acțiuni urgente pentru a "încetini acest lucru", în timp ce companiile tehnologice concurează pentru a dezvolta sisteme din ce în ce mai puternice.

Prezent la Universitatea Stanford, alături de congresmanul Ro Khanna, senatorul american a fost tranșant în privința a ceea ce a numit "cel mai periculos moment din istoria modernă a acestei țări".

"Congresul și poporul american sunt foarte nepregătiți pentru tsunamiul care vine", a spus Bernie Sanders.

Ro Khanna, democrat progresist care reprezintă Silicon Valley, a împărtășit îngrijorările lui Sanders, avertizând că țara traversează o "nouă epocă aurită", condusă de miliardari din tehnologie care cred că "ar fi fost cuceritori eroici într-o altă eră".

"Nu este doar observația mea. Asta îmi spun chiar ei", a spus Khanna.

Cei doi au refuzat să precizeze cu ce directori din tehnologie s-au întâlnit în timpul vizitei senatorului în California, însă Khanna a menționat că au fost "lideri de rang înalt" din "cele mai importante companii tech".

"Cred că a fost important ca senatorul Sanders să audă direct de la liderii din tehnologie și ca aceștia, la rândul lor, să îl audă pe senatorul Sanders, care reprezintă și înțelege preocupările multor americani din clasa muncitoare", a declarat Khanna.

În intervenția sa, Sanders și-a reiterat apelul pentru un moratoriu asupra extinderii centrelor de date pentru inteligență artificială, pentru a "încetini revoluția și a proteja lucrătorii" până când factorii de decizie politică vor ține pasul.

Khanna nu susține un moratoriu, dar a pledat pentru "orientarea" dezvoltării AI, propunând adoptarea unui "model Singapore" pentru creșterea centrelor de date, cu accent pe energie regenerabilă și eficiență a utilizării apei. În fața unui auditoriu format în mare parte din studenți, el a prezentat șapte principii menite să prevină "capturarea oligarhică și dominarea" bogăției generate de inovația în domeniul AI.

"Trebuie să ne întrebăm nu ce poate face America pentru Silicon Valley, ci ce trebuie să facă Silicon Valley pentru America", a spus congresmanul, despre care se speculează că ar lua în calcul o candidatură la președinție în 2028.

Evenimentul a încheiat o vizită de câteva zile în California, stat pe care Sanders l-a câștigat în alegerile primare prezidențiale din 2020 și unde s-a întors anul trecut pentru a mobiliza mii de susținători în cadrul turneului său "Fight Oligarchy". La Los Angeles, miercuri, Sanders a lansat un atac dur la adresa "lăcomiei" clasei miliardarilor și a sprijinit lansarea unei inițiative legislative care ar impune o taxă unică de 5% pentru rezidenții cu averi de peste 1 miliard de dolari — propunere care a determinat deja unii lideri ultra-bogați din tehnologie să părăsească statul sau să amenințe că o vor face.

Impactul asupra locurilor de muncă și vieții sociale

La Stanford, Sanders și-a concentrat discursul pe impactul AI nu doar asupra pieței muncii, ci și asupra stării de bine și a capacității oamenilor de a interacționa între ei. El a menționat că un restaurant din Washington DC a oferit un meniu special de Ziua Îndrăgostiților pentru persoane și "prietenii lor AI", stârnind râsete în rândul studenților.

Poate părea amuzant, a spus Sanders, "dar adevărul este că mulți oameni devin dependenți de AI pentru sprijin emoțional. Care este impactul pe termen lung? Ce se întâmplă dacă pierdem munca drept parte importantă a vieții noastre? Ce vom face cu viețile noastre?"

Sanders a citit declarații ale unor lideri din industrie care au anticipat automatizări pe scară largă și a invocat estimări potrivit cărora AI și robotica ar putea elimina zeci de milioane de locuri de muncă în următorul deceniu — de la șoferi de camion la angajați din fast-food și numeroase roluri din sectorul "gulerelor albe".

Sondajele arată că americanii sunt profund îngrijorați, în timp ce autoritățile federale și statele dezbat cum să impună reguli pentru această tehnologie emergentă, dar în plină expansiune. Un sondaj Pew din 2025 arată că 64% dintre respondenți cred că AI "va duce la mai puține locuri de muncă în următorii 20 de ani", iar doar 17% consideră că "AI va avea un impact foarte sau oarecum pozitiv asupra Statelor Unite" în aceeași perioadă.

Directorii executivi din tehnologie aflați în fruntea cursei AI susțin că inteligența artificială va stimula productivitatea, inovația și noi tipuri de locuri de muncă, așa cum au făcut mereu progresele tehnologice. Însă criticii, precum Sanders, afirmă că viteza și amploarea "fără precedent" a schimbărilor riscă să îmbogățească "multimiliardarii", adâncind inegalitățile și lăsând factorii de decizie și publicul nepregătiți pentru a reacționa la timp.

Sanders și-a îndemnat colegii de la Washington — și publicul — să înceapă o dezbatere serioasă despre viitorul muncii, pe măsură ce AI perturbă economia, democrația și viața emoțională a oamenilor.

"Inteligența artificială și robotica nu sunt nici bune, nici rele. Întrebarea este: va beneficia de ele o mână de miliardari sau va beneficia publicul larg?", a spus Bernie Sanders.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰