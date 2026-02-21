Vremea rămâne instabilă în toată țara, cu precipitații în majoritatea regiunilor și un nou strat de zăpadă depus în unele zone. Dacă în vest vor predomina ploile, în restul teritoriului sunt așteptate ninsori slabe, iar la munte rafalele de vânt vor atinge 70 km/h. De mâine, temperaturile încep să crească ușor, însă frigul, poleiul și ceața nu dispar complet din peisaj.

Vremea de mâine 22 februarie. Ploi, lapoviță și condiții de polei în centru și nord-est. Maximele ajung la 9°C

La noapte, vremea se menține închisă în toată țara, iar precipitațiile vor fi prezente în toate regiunile. În vest sunt așteptate mai ales ploi, în timp ce în restul teritoriului vor predomina ninsorile, însă în general slabe cantitativ. Local, se va depune un nou strat de zăpadă, cu grosimi estimate între 2 și 5 centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile minime se vor încadra între -6 și 2 grade Celsius.

Vremea de mâine 22 februarie în ţară

Valorile termice vor fi în creștere în toate regiunile, mai ales în zonele extracarpatice, unde maximele vor urca vizibil față de zilele precedente. Cerul va avea înnorări temporare, iar în prima parte a zilei sunt așteptate ninsori slabe în sud-estul țării și la munte. Pe parcursul nopții, ploile își vor face apariția în vest, în timp ce în centru și nord-est sunt prognozate ploi, lapoviță și, izolat, condiții de polei. La munte vor predomina ninsorile. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde în a doua parte a intervalului rafalele pot atinge 55-70 km/h. Temporar, intensificări ale vântului vor fi și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 1 și 9 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -8 și 4 grade. În cursul nopții, izolat în sud și sud-est, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 22 februarie în Bucureşti şi Cluj

În Capitală, vremea se menține rece. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 1 și 3 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la valori cuprinse între -6 și -4 grade. Spre finalul intervalului, cerul va prezenta nebulozitate stratiformă și vor fi condiții de ceață.

La Cluj, vremea de mâine va fi asemănătoare cu cea de astăzi. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 2 grade Celsius. Sunt prognozate ploi, însă în cantități mai reduse decât în ziua precedentă. Vântul va fi mult mai slab, cu viteze de aproximativ 6 km/h.

Vremea de mâine 22 februarie la munte

La munte, valorile termice diurne vor fi în creștere, însă vremea rămâne schimbătoare. Cerul va avea înnorări temporare, iar în prima parte a zilei sunt așteptate ninsori slabe. Pe parcursul nopții, în timp ce în vestul țării vor predomina ploile, la munte vor continua ninsorile, iar în unele zone din centru și nord-est pot apărea și precipitații mixte, cu izolat condiții de polei. Vântul va avea intensificări, mai ales în a doua parte a intervalului, când la altitudini mari rafalele pot atinge 55-70 km/h.

