Fenomenul care transformă România prinde amploare: oameni de toate vârstele, de la cei mici până la adulți, își petrec tot mai mult timp în universuri digitale. Gamingul a depășit demult statutul de simplă distracție și a devenit parte din rutina zilnică a milioane de români. Aproape opt milioane de oameni se joacă cel puțin o dată pe lună.

Pe telefon, laptop sau consolă, jocurile video au devenit obişnuinţă şi modul preferat de petrecere a timpului liber. Şi copiii încep devreme - copiază preocuprile părinţilor sau fraţilor.

"Pe la 5-6 ani am început să mă joc. 2-3 ore pe zi. Înainte aveam o perioadă, mă jucam şi 12 ore pe zi", spune un adolescent pasionat de jocuri video.

Reporter: Cand vei fi mare ce vrei să te faci?

Băieţel: Vreau să mă fac un fel de gamer, să fac şi jocuri.

Mulți tineri aspiră la o astfel de carieră, care oferă jucătorilor profesionişti de top premii de zeci de mii de euro în competiţii mondiale. La doar 17 ani, Lucas semnează primele contracte internaționale.

"Trebuie să ai foarte multe ore jucate, trebuie să te joci foarte mult, dar să pui şi suflet în ceea ce faci. Am jucat în turnee din America, din Anglia, am luat top 10 în Anglia, între cei mai buni jucatori şi o sa semnez contract", a povestit Lucas.

Studiile arată că 69% dintre utilizatorii de internet din România, adică aproximativ 8 milioane de persoane, se joacă cel puţin o dată pe lună, iar aceştia folosesc ca platformă preferată laptopul.

Tinerii din Generația Z duc pasiunea la extrem - ajung să joace peste ore pe zi fără pauză. Alte câteva ore stau cu ochii în ecrane ca să afle ştiri din industria jocurilor.

"Statisticile arată o creștere a numărului de gameri din România, dar un aspect foarte important este acel procentaj de 73% din acești gameri care urmăresc conținut pe platforme şi urmăresc conținut live", susţine Lucian Dinescu, jucător online.

Anual, în România se organizează zeci de competiții, fapt care îi motivează pe români să continue.

"Acum în România sunt din ce în ce mai multe campionate care sunt la un nivel și de producție și de calitatea jucătorilor foarte, foarte ridicată", a declarat Mihai Cotos, organizator gaming.

"Știu că România are foarte mult talent și sunt multe echipe există o scenă foarte mare în România când vine vorba de gaming", a spus şi Tiaan T.C Coertzen, lider echipă de gaming.

Studiourile locale care creează jocuri au ajuns la o cifră de afaceri de aproape 350 de milioane de euro anul trecut.

