Escrocheriile se reinventează în sezonul petrecerilor, iar ultimele verificări ale autorităților scot la iveală o schemă tot mai sofisticată: bilete false pentru Revelion vândute online sub eticheta "last-minute". Totul pare perfect până ajungi la eveniment și afli că accesul nu îți este recunoscut.

"Vin sărbătorile, vin concertele, vin oportunitățile de distracție, dar odată cu ele apar și oportunitățile pentru răufăcători, mai ales când vorbim despre fraude în mediul online.", a transmis Alexandru Munteanu, reporter Observator.

Reporter: Ținând cont de frecvența fraudelor de pe internet, întrebarea este: ce recomandări avem în această perioadă, ca să știm cum ne protejăm?

Mihai explică faptul că urmează o perioadă plină de tranzacții online. Suntem în goana după cadouri, oportunități last-minute, servicii turistice sau cazări, iar atacatorii își ajustează scenariile după nevoile noastre.

Reporter: Înainte să ajungem la subiectul sensibil al rezervărilor, există un interes uriaș și pentru biletele la concerte și petreceri de Revelion. Ofetele last-minute pot ascunde capcane. Cum ne ferim?

"În primul rând, trebuie să fim vigilenți atunci când oferim date sensibile online. Să verificăm sursa mesajului, sursa ofertei și domeniul site-ului accesat. Escrocii copiază identitatea vizuală a unor branduri cunoscute și creează site-uri false care arată aproape identic, dar au denumiri diferite.", a menţionat Mihai Rotariu, de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

"Este important să verificăm dacă site-ul are certificat de securitate, recenzii și politici clare. Știm că pentru utilizatorii obișnuiți e dificil să facă toate aceste verificări rapid, însă există și un instrument util: site-ul schemeadvisor.com. Introduci link-ul primit prin e-mail, SMS sau social media, iar platforma îți oferă un scor de securitate de la 1 la 100, astfel încât să poți decide informat dacă este sigur sau nu.", a adăugat Mihai Rotariu.

"Dacă primim mesaje în privat cu solicitări de plată, conturi bancare sau coduri de scanat, trebuie să fim extrem de precauți. Există situații în care atacatorii compromit conturi de social media sau conturi ale unor gazde de pe platforme de booking. Victima primește apoi un mesaj aparent legitim prin care i se cere să facă o plată în avans pentru o rezervare deja confirmată. Trebuie să știm clar: dacă la cazare ai plata la sosire, atunci acela este fluxul real. Dacă există un avans, platforma îl va retrage automat de pe cardul înregistrat. Este esențial să păstrăm toată comunicarea în interiorul platformei și să nu trecem în conversații private."

În privința plăților cu cardul, Mihai recomandă ca atunci când facem cumpărături online, mai ales în grabă, să avem instalată o soluție de securitate care poate avertiza dacă site-ul este de tip phishing. Dacă nu suntem siguri de siguranța site-ului, putem folosi un card cu fonduri limitate sau un card valabil pentru o singură tranzacție.

La final, concluzia este clară: internetul ne ajută enorm, dar ne poate crea și probleme financiare, mai ales dacă ne lăsăm păcăliți de oferte spectaculoase. Important este să fim atenți, să verificăm orice link suspect și să nu ne lăsăm atrași de prețuri prea bune pentru a fi adevărate.

