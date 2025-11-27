În România, birocraţia stă în calea digitalizării. Cartea Electronică de Identitate este din ce în ce mai blamată de cei care o au pentru că întâmpină probleme aproape de fiecare dată când o prezintă, culmea, la ghişeele statului. Lucrătorii se plâng că nu nu pot citi toate datele în format electronic, adresa în special, pentru că aceasta nu este tipărită pe noul tip de document.

Soluţii există, spun reprezentanţii Ministerului de Interne, numai că mulţi dintre angajaţii de la ghişee, din neştiinţă sau poate din comoditate ori rea voinţă, nu le folosesc. Cu aşa reclamă, oficialii MAI se tem că nu au cui tipări cele 5 milioane de cărţi electronice de identitate oferite gratuit de Uniunea Europeană până în vara anului viitor.

Peste 900.000 de români au carte electronică de identitate pe care nu este tipărită adresa. Informaţia este stocată pe cip, dar multe instituţii publice şi companii private nu au cititoare pentru noul document.

"Am zis că mă duc la bancă, ca să schimb actul de identitate. Şi când m-am dus la bancă domnul de acolo a zis că nu poate să-mi pună actul de identitate fără fişa aia de domiciliu.", spune un cetăţean.

"Eu trebuie să mă duc acum la evidenţa populaţiei să-mi iau adeverinţă că locuiesc acolo, pentru şcoala de şoferi, că ăştia nu au cititoare de carduri.", se plânge un alt cetăţean.

"În mod normal, toate instituțiile publice ar trebui sa aibă cititoare pentru noile cărţi de identitate electronice. În realitate, la multe ghişee, la Fisc, Casa de Sănătate, la Casa de pensii, se cere în continuare o hârtie cu adresa titularului.", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

"Cititoarele sunt deja disponibile în piaţă. Este o nebunie astăzi să solicităm un document A4, tipărit, să ateste ce? O informaţie pe care o regăsim înscrisă în format electronic, pe partea electronică.", a spus Cătălin Giulescu, chestor de poliție.

Ca să răspundă cererii funcţionarilor, cei care au cărţi electronice de identitate pot să descarce aplicaţia RO READER care furnizează instant informaţiile care nu sunt tipărite pe noul document.

Legea spune clar: cartea electronică de identitate este documentul care atestă domiciliul. Legislaţia prevede că instituţiile publice şi private sunt obligate să aibă cititoare pentru acte, dar nu prevede şi sancţiuni. Cererea pentru noul document este foarte mare.

"Mie îmi place. Eu unul abia aştept să-l schimb că ăsta mare te cam încurcă în portofel.", spune un tânăr.

"Chiar îmi doresc să-l fac. Mi se pare o idee foarte bună acest nou buletin.", adaugă un alt tânăr.

Ministerul de Interne estimează că va atinge peste 10 zile un milion de cărţi de identitate emise.

