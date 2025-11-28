Alibaba a lansat joi pe piaţă noii săi ochelari inteligenţi alimentaţi de inteligenţă artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez îşi intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurenţa devine tot mai puternică.

Cât costă o pereche de ochelari cu Inteligenţă Artificială. Rivalii Meta deja i-au pus la vânzare - Profimedia

Dispozitivele vin în două variante: modelul S1, cu preţ de pornire de 3.799 yuani (aproximativ 536 dolari), şi modelul G1, la 1.899 yuani.

Ambele integrează modelele lingvistice Qwen ale Alibaba, alternativa companiei la ChatGPT, şi se conectează la noua aplicaţie Qwen.

Utilizatorii pot controla ochelarii prin comandă vocală

Articolul continuă după reclamă

Ochelarii au lentile care funcţionează ca ecrane şi includ o cameră încorporată în ramă. Diferenţa majoră dintre S1 şi G1 constă în calitatea ecranului, a precizat compania.

Printre funcţiile principale se numără traducerea în timp real, generarea automată de notiţe pentru şedinţe şi răspunsurile asistentului virtual la întrebări. Utilizatorii pot fotografia un produs, iar ochelarii vor afişa automat preţul acestuia pe platforma Taobao, principalul magazin online al Alibaba.

Compania mizează, asemenea Meta, că ochelarii inteligenţi vor deveni următorul dispozitiv popular după smartphone. Meta a lansat în septembrie o nouă generaţie de ochelari Ray-Ban cu display, la preţul de 799 dolari, controlaţi prin gesturi, potrivit News.

Până în 2026, livrările ar putea depăşi 10 milioane de unităţi

Ochelarii Alibaba vor fi disponibili iniţial doar în China, unde vor concura cu produse similare de la Xiaomi şi startup-ul Xreal.

Piaţa ochelarilor cu AI este încă la început, dar creşte rapid: până în 2026, livrările ar putea depăşi 10 milioane de unităţi, dublu faţă de 2025, potrivit Omdia.

Pentru Alibaba, noua lansare marchează un pas important în strategia de extindere în AI pentru consumatori. Aplicaţia Qwen a depăşit 10 milioane de descărcări în prima săptămână de la lansarea beta, iar divizia de cloud, unde sunt înregistrate veniturile din AI, a raportat o accelerare puternică a creşterii în trimestrul precedent.

Alibaba rămâne unul dintre liderii Chinei în AI, investind masiv alături de Baidu şi Tencent şi lansând constant noi modele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰