Anthropic respinge ultimatumul Pentagonului: refuză să ridice restricţiile modelelor AI din motive etice

Startup-ul californian Anthropic a respins joi solicitarea preşedintelui Donald Trump de a permite armatei americane să utilizeze modelele sale de inteligenţă artificială. În ciuda ultimatumului emis de Washington, Anthropic a invocat preocupări etice pentru decizia luată.

"Aceste ameninţări nu ne schimbă poziţia: cu conştiinţa împăcată, nu le putem da curs solicitării", a scris Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, într-un comunicat.

Prin această decizie, Anthropic stabileşte efectiv o limită etică în ce priveşte utilizarea tehnologiei sale, pe care armata şi serviciile de informaţii americane o folosesc deja pentru apărarea naţională, în două cazuri specifice: supravegherea în masă a cetăţenilor americani şi armele letale complet autonome, scriu Reuters, AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

Cum motivează Anthropic decizia

"Utilizarea acestor sisteme (de AI, n.red.) pentru supravegherea în masă internă este incompatibilă cu valorile democratice", argumentează Dario Amodei.

Mai mult, cele mai avansate sisteme de AI nu sunt încă suficient de fiabile pentru a li se încredinţa puterea de a controla armele mortale - şi, prin urmare, de a ucide - fără supervizare umană finală, notează el.

"Nu vom furniza în mod conştient un produs care pune în pericol personalul militar şi civilii americani", a conchis Amodei.

"Anthropic înţelege" că Departamentul Apărării, "nu companiile private, este cel care ia decizii militare. Cu toate acestea, într-un număr limitat de cazuri, credem că AI poate dăuna valorilor democratice, în loc să le apere", a mai menţionat el.

SUA, ultimatum pentru şeful Anthropic

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, l-a convocat marţi pe şeful Anthropic, în urma refuzului companiei de a da undă verde utilizării nelimitate a instrumentului său de AI Claude de către armata americană, stabilind un ultimatum pentru vineri, la ora 22:01 GMT, ca Anthropic să-i acorde acces necondiţionat la tehnologia sa, în baza unei legislaţii ce datează din războiul rece.

Departamentul Apărării a solicitat tuturor furnizorilor săi de inteligenţă artificială să ridice automat restricţiile privind utilizarea sistemelor lor pentru a extinde gama utilizărilor posibile, cât timp acestea rămân în limitele legalităţii. Toţi au fost de acord - inclusiv Anthropic, cu excepţia celor două cazuri descrise de companie.

Anthropic - start-up susţinut de investiţii atât de la Google, cât şi de la Amazon - a semnat în 2025 un contract de 200 de milioane de dolari cu Pentagonul pentru a "dezvolta prototipuri de capabilităţi avansate de inteligenţă artificială pentru a aborda provocările critice la adresa securităţii naţionale".

Cum vrea Hegseth să pună presiune pe startup-ul AI

Pentru a constrânge Anthropic să se conformeze cerinţelor sale, Pete Hegseth intenţionează să recurgă la o lege adoptată în 1950 ce permite guvernului american să oblige o companie privată să producă bunuri pentru apărarea naţională.

Şeful Pentagonului a mai spus că are în vedere adăugarea Anthropic pe lista companiilor care prezintă un "risc pentru lanţurile de aprovizionare". Companiile de pe această listă sunt supuse unor restricţii drastice privind contractele cu guvernul SUA, autorităţile americane temându-se că produsele lor ar putea fi utilizate pentru activităţi ce ameninţă securitatea naţională a SUA. În prezent, pe ea figurează doar companii străine, cum ar fi producătorul chinez de echipamente Huawei şi specialistul rus în software antivirus Kaspersky.

Fondată în 2021 de foşti angajaţi OpenAI, Anthropic a susţinut întotdeauna o abordare etică a inteligenţei artificiale. La începutul anului 2026, startup-ul a publicat un document numit statutul său, care detaliază o serie de instrucţiuni date lui Claude pentru a-i ghida munca. Aceste instrucţiuni vizează, în special, "prevenirea acţiunilor cu risc inadecvat".

În februarie 2026, valoarea Anthropic era estimată la 380 de miliarde de dolari, Forbes estimând averea netă a lui Amodei, în vârstă de 43 de ani, la 7 miliarde de dolari.

