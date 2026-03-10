Stai ca omul liniştit la plajă şi habar n-ai că într-o fracţiune de secundă rişti să rămâi... o amintire pentru cei dragi. Proprietarul unei terase de pe plaja din Năvodari a îngropat ilegal în nisip un rezervor de gaz cu o capacitate de două tone şi jumătate. După ce barul i-a fost dărâmat, nu a mai venit să dezgroape pericolul. Au dat peste el cu un utillaj muncitorii trimişi să cureţe plaja - noroc că nu vorbim de victime, pentru că o eventuală explozie ar fi ras totul pe o distanţă de zeci de metri. Şi pentru că trăim în România, autorităţile vor lua la purecat litoralul cu detectoare de metale, de teamă că or mai fi fost şi alţi patroni inventivi.

Descoperirea care s-ar fi putut transforma uşor în tragedie a fost făcută pe plaja Lujo, din Năvodari. Un utilaj care curăţa nisipul a lovit o ţeavă, iar zona a început imediat să miroasă a gaz. După ce au înlăturat o parte din nisip, muncitorii au dat peste un rezervor de gaz petrolier lichefiat. Recipientul de metal, cu o capacitate de două tone şi jumătate, era ascuns chiar sub locul unde până anul trecut a funcţionat o terasă.

"Vă daţi seama riscul la care au fost expuşi mii de români. Vorbim de un rezervor care, dacă ar fi explodat, ar fi făcut nişte pagube uriaşe, nu mai vorbim posibilitatea de a răni oamenii din zonă", spune Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Terasa a funcţionat până anul tercut, în octombrie, când contractul de închiriere a expirat. Proprietarul a dărâmat construcţia, dar a lăsat îngropat în nisip rezervorul de gaz, pentru care, evident, nu avea vreo autorizaţie.

Articolul continuă după reclamă

"Primăria Năvodari, că e pe teritoriul lor, ia legătura cu cei care l-au pus şi vin şi îl şi scot. Cei care l-au pus fără autorizaţie trebuie să-l şi scoată. Poliţia îşi va face treaba ulterior cu cercetarea pe care o va duce la final", spune Teodor Picoiu, prefect Constanţa.

Rezervorul era amplasat chiar lângă faleză, în apropiere de magazine şi lângă zona unde turiştii îşi pot întinde prosoapele pentru a face plajă. Oamenii locului se gândesc acum lângă ce pericol au stat în ultimii ani.

"Timp de 10 ani s-a putut muşamaliza asta. Sunt curios cum alimenta ăsta aici rezervorul de GPL", spune un bărbat.

Potrivit ISU, nicio terasă care a funcţionat în Năvodari până anul trecut nu a cerut autorizaţie pentru montarea unor astfel de rezevoare.

"Noi am făcut verificări şi în timpul verii, dar nu... cum să spun, aceste restaurante au fost verificate doar cele care se impune autorizaţie de securitate la incendiu. La celelalte nu au fost verificate toate, ca să zic aşa", spune Cristian Rotaru, locotenent ISU Dobrogea.

Rezervorul a fost golit de gaz, iar în prezent nu mai există pericol de explozie. Dar autorităţile se tem că astfel de capcane ar putea fi îngropate pe tot litoralul, în locurile unde au existat terase. Preventiv, le vor inspecta pe toate cu detectoare de metal.

"Vom începe, evident, cu Năvodari, în special vor fi vizate zonele unde le cunoaştem ca funcţionând în trecut cu bucătării", spune Stelică Hagi, director ABADL.

Mai bine de 90 de terase şi beach-bar-uri au fost dărâmate toamna trecută, în Năvodari, după ce au expirat contractele de închiriere pe 10 ani semnate cu Apele Române.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰