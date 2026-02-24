După ce a atras toate privirile cu versiunea portocalie a iPhone 17 Pro, Apple pregătește o nouă mișcare îndrăzneață în materie de design. Gigantul american testează pentru viitorul iPhone 18 o nuanță spectaculoasă de "roșu profund".

Apple testează un "roșu profund" pe viitorul iPhone 18, după succesul versiunii portocalii de iPhone 17 Pro

Trecerea la designul unibody din aluminiu a permis Apple să experimenteze culori mai aprinse anul trecut, iar acest trend ar putea continua şi anul acesta.

Cel puţin versiunile Pro şi Pro Max de iPhone 18, care este încă la mai bine de jumătate an distanţă de lansare, ar putea să fie disponibile într-un roşu aprins, transmite News.ro care citează Bloomberg.

În prezent, Apple realizează teste pentru a vedea cum se comportă culoarea pe carcasa de aluminiu şi ce combinaţii poate face pentru a obţine exact nuanţa dorită.

Ultimul iPhone roşu datează din 2022, când Apple lansa seria cu numărul 14. De atunci, compania americană a încetat să mai folosească această culoare.

Anul trecut, Apple a revenit la culori vii şi a surprins cu un portocaliu foarte aprins. Criticată de unii, alegerea a contribuit la succesul seriei iPhone 17, în special în China, acolo unde această versiune este foarte populară.

Rămâne de văzut dacă Apple va merge mai departe cu roşu şi dacă va alege să ofere pentru iPhone 18 Pro atât portocaliu, cât şi roşu, sau dacă roşul va lua locul portocaliului.

