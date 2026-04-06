Microsoft va actualiza forţat mai multe sisteme, dar nu menţionează criteriile de selecţie

Microsoft va actualiza forțat dispozitivele care rulează Windows 11 24H2 la cea mai recentă actualizare 25H2. Având în vedere că suportul pentru versiunea 24H2 se încheie oficial pe 13 octombrie 2026, această mișcare pare să facă parte din efortul companiei de a menține toate dispozitivele actualizate la cea mai recentă versiune a sistemului său de operare, simplificând în același timp întreaga experiență de actualizare.

Conform paginii de asistență Microsoft pentru Windows 11 25H2, citată de Yahoo Tech, lansarea automată vizează în mod specific sistemele care rulează edițiile Home și Pro ale Windows 11 versiunea 24H2.

Cu toate acestea, dispozitivele gestionate de organizații sau departamente IT sunt excluse în acest moment. Lansarea va fi gestionată de un sistem de actualizare "inteligent" care utilizează învățarea automată pentru a determina când un dispozitiv este gata să primească actualizarea.

În mod curios, se pare că există o lipsă de transparență cu privire la modul în care sistemul de învățare automată al Microsoft decide când un dispozitiv este gata să primească actualizarea automată.

Compania nu a oferit detalii despre criterii sau despre datele utilizate, ceea ce ridică unele semne de întrebare, în special pentru utilizatorii care preferă un control mai mare, mai ales la nivel de sistem.

Deoarece aceasta este o actualizare forțată, utilizatorii nu vor avea opțiunea de a renunța complet. Există însă un control limitat asupra momentului în care este instalată actualizarea, deoarece Microsoft va permite utilizatorilor să amâne pentru o anumită perioadă de timp.

Pentru cei care preferă să ia lucrurile în propriile mâini, actualizarea poate fi instalată și manual, accesând Setări > Windows Update > Verificați dacă există actualizări, cu condiția ca dispozitivul să îndeplinească cerințele de eligibilitate.

