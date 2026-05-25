Accident mortal în comuna suceveană Moldoviţa, surprins de camerele de supraveghere. În imagini se observă cum şoferul circulă cu viteză mare.

Într-o fracţiune de secundă şoferul pierde controlul maşinii şi este aruncat într-un gard. Impactul este devastator - un tânăr de 18 ani moare pe loc, iar alţi doi, de 18 şi 19 ani, sunt grav răniţi.

Maşina prea puternică şi lipsa de experienţă au fost combinaţia fatală pentru băiat. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi trebuie să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.

Anda Anghelache

