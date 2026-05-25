Video Copil sfâşiat de câine la o stână din judeţul Buzău. Teo ar fi împlinit 4 ani luna viitoare

Tragedie fără margini pentru o familie din judeţul Buzău. Un copil de patru ani a murit sfâşiat de un câine de la o stână, după ce micuţul a ieşit din curte fără ca vreun adult să-l vadă. Când au sesizat lipsa băiatului, părinţii au început să-l caute disperaţi, însă era prea târziu.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 08:59
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Tragedia s-a petrecut în localitatea buzoiană Limpeziș. Când a sesizat lipsa băiatului, familia început să-l caute disperată. Alertaţi de strigăte, vecinii s-au alăturat şi ei.

"Cred că l-a pierdut pe Teo, dar ea unde o fi fost? Ea mai face treabă pe acolo prin curte şi a ieşit, ea a încuiat poarta, dar trage zăvorul şi iese. Patru ani, nu e să zic că e mai mic. Şi a ieşit", a spus o vecină.

La doi paşi de locuinţă, familia a făcut descoperirea macabră.

Articolul continuă după reclamă

"Nevastă-sa a căzut jos, a leşinat, aoleu, ia uite-l aici şi era rupt săracul de câine", a povestit o vecină.

Bunicul băieţelului: De acolo l-au scos mâncat de câini.

Reporter: Mai respira?

Bunicul băieţelului: Nu!

Disperaţi, oamenii au sunat la ambulanţă. Medicii însă nu au mai reuşit să-l readucă la viaţă pe micuţul Teo, care ar fi împlinit patru ani luna viitoare. Cazul a fost preluat de procurori, iar trupul neînsufleţit a fost dus la Serviciul de Medicină Legală.

Tragedia aminteşte de cazul din Vrancea când un alt copil a fost ucis de câini, dar şi cel din urmă cu doi ani, când o femeie de 43 de ani a fost ucisă în acelaşi mod în timp ce făcea jogging în zona Lacul Morii din Capitală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

buyau caini stana
Înapoi la Homepage
Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: “Am vândut-o într-un moment bun.” Din ce face bani acum
Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: &#8220;Am vândut-o într-un moment bun.&#8221; Din ce face bani acum
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. Vor fi până la 40 de grade. Imaginile din satelit sunt neobișnuite
Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. Vor fi până la 40 de grade. Imaginile din satelit sunt neobișnuite
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi interesaţi să vedeţi filmul "Fjord", după ce a câştigat Palme d'Or?
Observator » Evenimente » Copil sfâşiat de câine la o stână din judeţul Buzău. Teo ar fi împlinit 4 ani luna viitoare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.