Tragedie fără margini pentru o familie din judeţul Buzău. Un copil de patru ani a murit sfâşiat de un câine de la o stână, după ce micuţul a ieşit din curte fără ca vreun adult să-l vadă. Când au sesizat lipsa băiatului, părinţii au început să-l caute disperaţi, însă era prea târziu.

Tragedia s-a petrecut în localitatea buzoiană Limpeziș. Când a sesizat lipsa băiatului, familia început să-l caute disperată. Alertaţi de strigăte, vecinii s-au alăturat şi ei.

"Cred că l-a pierdut pe Teo, dar ea unde o fi fost? Ea mai face treabă pe acolo prin curte şi a ieşit, ea a încuiat poarta, dar trage zăvorul şi iese. Patru ani, nu e să zic că e mai mic. Şi a ieşit", a spus o vecină.

La doi paşi de locuinţă, familia a făcut descoperirea macabră.

"Nevastă-sa a căzut jos, a leşinat, aoleu, ia uite-l aici şi era rupt săracul de câine", a povestit o vecină.

Bunicul băieţelului: De acolo l-au scos mâncat de câini.

Reporter: Mai respira?

Bunicul băieţelului: Nu!

Disperaţi, oamenii au sunat la ambulanţă. Medicii însă nu au mai reuşit să-l readucă la viaţă pe micuţul Teo, care ar fi împlinit patru ani luna viitoare. Cazul a fost preluat de procurori, iar trupul neînsufleţit a fost dus la Serviciul de Medicină Legală.

Tragedia aminteşte de cazul din Vrancea când un alt copil a fost ucis de câini, dar şi cel din urmă cu doi ani, când o femeie de 43 de ani a fost ucisă în acelaşi mod în timp ce făcea jogging în zona Lacul Morii din Capitală.

