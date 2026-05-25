Tragedie în municipiul Oradea! Doi soţi au murit, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren şi târâtă sute de metri pe şine. Şoferiţa de 60 de ani a încercat să forţeze trecerea la nivel cu calea ferată, asta deşi semnalele acustice şi luminoase erau pornite. O alegere care i-a pus capăt vieţii, atât ei, cât şi soţului.

Tragedia s-a petrecut în cartierul Episcopia, acolo unde autoturismul a fost lovit în plin de un tren de călători, care circula pe ruta Satu Mare - Oradea. Mecanicul locomotivei a văzut maşina aflată pe şine şi a încercat să evite coliziunea, însă, nici măcar frâna de urgenţă nu a mai putut să oprească garnitura.

"În urma cercetării la față a locului, s-a stabilit faptul că autoturismul cel mai probabil a pătruns la trecerea la nivel cu cale ferată, neținând cont că semnalul acustic sonor și luminos era în funcțiune, moment în care a fost surprins și accidentat de către trenul de călători", spune Adrian Cioară, șeful serviciului rutier Bihor.

Impactul a fost fatal atât pentru şoferiţa de 60 de ani, cât şi pentru soţul acesteia.

"Din nefericire, cele două victime care au fost găsite încarcerate prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, medicul declarând decesul acestora", spune Camelia Roşca, purtător de cuvânt ISU Crişana.

"Din măsurătorile efectuate, mașina a fost târâtă pe calea ferată aproximativ 40 de metri", spune Adrian Cioară, șeful serviciului rutier Bihor.

Călătorii au coborât imediat din vagoane şi au fost martorii unor imagini greu de privit: maşina, strivită sub locomotivă, şi cele două victime, prinse între fiarele contorsionate ale autovehicului.

"M-am speriat că am văzut fum. S-a auzit un „buf" şi a frânat cât a putut el, presupun. Am mers să văd dacă erau încă în viață. Dar, nu, femeia nu era".

"Nimeni nu știa ce s-a întâmplat și ne-am speriat, sigur".

"Am crezut că a luat foc locomotiva. O frână bruscă și s-a văzut fum mare și praf. Toată lumea a ieșit afară. Eu m-am dus acolo în față, am văzut că mașina era distrusă și locomotiva un pic afectată", povestesc martorii.

Oamenii au fost preluaţi de un microbuz de la ISU şi transportaţi în Oradea. Poliţiştii au deschis acum o anchetă penală.

