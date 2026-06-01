Trăim într-o lume în care aproape totul pare greşit, fără înţeles ori fără soluţii. Nu şi pentru copii. Ei au această capacitate incredibilă de a vedea lucrurile extrem de simplu şi de a acţiona aşa cum le spune instinctul. Spre exemplu - nu-ţi place viaţa la tine în ţară, schimbă ţara. Nu-ţi place cum e condusă ţara, schimbă conducerea. Logic, nu? Ar trebui să fim un pic mai atenţi la ce ne spun ei. Nu doar de ziua lor. Am provocat la discuţii de oameni mari doi copii care încă nu au împlinit vârsta buletinului dar care, de 4 ani, de când sunt invitaţi permanenţi în platoul Observator, de 1 iunie, ne dau nişte lecţii de viaţă incredibile.

- Cum văd copiii lumea în care trăim: ce ar schimba la România

În 2023, Diana si Sasha au intrat prima dată în platoul Observator. Şi ne-au arătat cum e viaţa, cu bune si cu rele, cand ai 10 ani si n-ai nici griji, nici bani. Dar ei ştiu exact cum pot rezolva orice problemă. Atunci, am facut toti o promisiune. Sa ne vedem in această formulă, in fiecare an, de ziua copilului. Până când ei nu vor mai fi copii. Ca de obicei, ne-am propus să vorbim despre toate. Cu spirit critic şi direct. Aşa cum m-au obişnuit Diana şi Saşa de la prima intalnire.

"Parcă am nevoie de mai multă îndrazneală, să pun piciorul în prag la profesori, la oameni care se comportă urât", a declarat Sasha. E inca un semn, dacă vreţi, că Diana şi Sasha s-au făcut mari. Au înţeles că, în viaţă, trebuie să fii şi diplomat. Totuşi, spiritul lor rămâne critic iar simţul de observaţie permanent treaz. Ei ştiu exact ce vor să facă. De cand erau mai mici. "Eu as vrea sa ma mut in alta tara, sa imi fac propria afacere. casa de moda, sa fiu si actrita in acelasi timp si hobby ul meu sa fie calaria", declara Diana în 2023. "Eu mi-as dori sa cant, in principal sa am concerte din astea mari, cu efecte. Mi-ar placea sincer sa fac si parfurmuri, sa fiu parfumier", declara Sasha.

Diana tocmai s-a intors din Croatia, de la un program Erasmus. "Am fost în şcoala aceea care avea şi o zonă de recreaţie foarte tare, aveau o bibliotecă foarte frumoasă şi aveau şi un PlayStation", a declarat Diana. În timp ce Sasha calatoreste prin toata lumea, cu parintii, ca sa fotografieze tramvaie.

