Mungiu: Bugetul Ministerului Culturii raportat la PIB începe cu doi de 0. Singurul din Europa

Viaţa filmului ar trebui să înceapă din momentul în care este gata, a declarat Cristian Mungiu, care vorbeşte despre "improvizaţii la nivel de exploatare şi distribuţie" în cinematografie şi despre bugetul Ministerului Culturii din România, care este 0,07% din PIB.

"Or, atunci când se termină filmul s-au terminat şi banii. Nu există bani nici în bugetul de producţie al filmului, nici după, pentru a promova acest film. Se produc nişte filme, dar ele au un impact minimal, pentru că nu există locuri de exploatare, nu există bugete de distribuţie. În privinţa rezultatelor externe, da, s-au obţinut foarte multe lucruri. Şi eu nu pot să susţin astăzi, în condiţiile bugetului din România şi a situaţiei generale, că cultura şi, mai puţin, cinematografia pot să devină prioritatea de stat. Dar un fel de echilibru de bun simţ ar fi, nu ştiu, justificat". El militează pentru investiţia în oameni, în educaţie, potrivit News.ro.

"Trebuie să ne gândim, totuşi, de fiecare dată când împărţim bugetele alea, că singurul buget al unui minister al Culturii în Europa, care începe nu cu un 0, ci cu doi de 0 este în România. Bugetul Ministerului Culturii este 0,0 ceva. Ştiu că e austeritate şi nu e vorba de momentul de acum. Acum trebuie să reparăm nişte lucruri care s-au acumulat în ani de zile. Dar un fel de strategie pe termen lung... Revin la exemplu Timişoara, unde s-au deschis cinematografe. Este un oraş din această ţară. Şi s-a putut. Deci, în momentul în care există voinţă, e posibil", a explicat regizorul.

Regizorul filmului "Fjord" militează pentru investiţii în oameni, în educaţie, ceea ce asigură un viitor mai bun României.

"Ne uităm la cum arată aceste cultiplexuri de la Budapesta sau la Varşovia, nu ne comparăm cu Parisul şi cu Londra. S-a putut investi în cultură atunci când s-a considerat că e ceva ce aduce beneficii de termen lung. Întotdeauna, ce scuze, dar coroporez această lipsă de investiţie în cultură şi în educaţie cu procentul nostru de analfabeti funcţionali. Să nu judecăm neapărat investiţiile în termen de kilometri de autostrade. E bine să investim şi în oameni. E bine să investim în spiritul critic al celor din jurul nostru, pentru că oamenii ăştia are decis şi nouă soarta. Şi atunci, nu ştiu, doresc să ajungem la acel echilibru în care cineva să înţeleagă că aceste investiţii sunt utile şi pentru sală, în general, pentru că o populaţie mai educată şi o populaţie cu spirit critic mai dezvoltat va fi capabilă să ducă ţara asta mai înainte şi să nu rămânem cu ideile noastre retrograde", este de părere Cristian Mungiu.

Cristian Mungiu speră să aibă sprijin pentru promovarea filmului „Fjord” la premiile Oscar din partea mediului privat.

"Ministerul Culturii, să zicem, a încercat să facă, cum se zice, ce ţine de el. Daţi-mi voie să citez în acest moment replica mea favorită dintr-un film românesc, care e din filmul lui Corneliu Porumboiu: <<Am făcut şi noi revoluţie cum am putut>>. Acum, Ministerul Culturii a făcut ce a putut, nu a făcut probleme. Eu sper să am sprijin din România dinspre mediul privat care e întotdeauna mai activ, nu e supus aceloraşi regulamentări. A fost alături de mine în această prezenţă la Cannes, a fost alături de mine în producţia filmului, a fost un film foarte scump şi am luat mulţi parteneri. Sper că acest sector din România şi totodată sper că unii dintre românii din străinătate, pe care i-am cunoscut şi care s-au oferit în urma acestui succes să ne sprijine, să fie capabili să ne ajute să sprijinim şi noi în România cu o fracţie acest buget.

Eu am pregătit într-un fel acest moment. Ca să poţi să ai o şansă în această campanie în Statele Unite pentru un Oscar este ca o campanie electorală, de marketing. Anul trecut, am fost desemnaţi să reprezentăm România la Oscar, cu Jaful Secolului. Toată lumea ne-au urat să luăm Oscar-ul şi am zis de atunci, ca să ştim despre ce vorbim, că nu avem nicio şansă. Nu e vorba de cum e filmul. Filmul trebuie să aibă cel mai grozav start, cel mai tare distribuitor şi un buget minimal, undeva între 5 şi 10 milioane de euro. Asta nu înseamnă vreo clipă că aştept să găsesc acest buget în România. Filmul are un start bun, e însoţit de nişte staruri care se pot implica în campanie şi avem în spate cel mai puternic distribuitor pentru genul ăsta de film. Deci, avem premisele necesare. Doar că ar fi potrivit ca să nu lăsăm toată această dificultate de promovare doar pe umerii distribuitorului, să încercăm şi noi să contribuim, dacă ne pasă", este dorinţa lui Cristian Mungiu.

El spune că "această solidaritate" să genereze o promovare cât mai bună, pentru şanse de nominalizare la cât mai multe categorii la Premiile Academiei Americane de Film.

Filmul va reprezenta România, nu Norvegia, al Oscar. "Este un film preponderent românesc".

"Noi beneficiem acum de o reglementare de ultim moment, făcută de Academia Americană de Film, care a decis acum o lună, o lună şi jumătate, în mod excepţional, să ia această decizie ca filmele care câştigă unul dintre cele mai mari festivaluri de nume, adică Cannes, Berlin, Veneţia, Sundance sau Busan din Asia, să fie candidate la premii elicibile şi candidate la premiile Oscar fără ca să mai fie nevoie de nominalizare a ţării respective. Noi suntem nominalizaţi în acest moment, fără ca să fie nevoie ca România să confirme. Dar pe cât de multă implicare a avut Novegea în acest film, „Fjord este, în final, un film preponderent românesc, pentru că naţionalitatea filmului este legată nu de locul din care au venit cei mai mulţi bani, ci de naţionalitatea scenaristului şi regizorului", a explicat Mungiu.

Turneul de promovare al filmului va fi un turneu de promovare a României. Cristian Mungiu va face cunoscută povestea filmului "Fjord" în lume, din luna august 2026 până în martie 2027.

"Statistic, dacă veţi căuta pe Google, în ultimii 25 de ani, o să vedeţi că cele mai multe ştiri de prima pagină şi ştiri bune despre România vin dintre cultură şi dinspre cinema în mod special. Cred foarte mult că efortul meu de reprezentare e mult mai eficace decât cel formal, de la nivelul misterului de Externe sau al acestor structuri culturale care ne reprezintă în străinătate şi care fac ce pot, după buget, dar această promovare de la om la om, pe baza unor evenimente, care vine în mod natural în acel spaţiu, e mult mai eficientă. Eu încerc, de exemplu, să nu îmi prezint filmul, când merg în străinătate, în aceste mici festivaluri centrate pe film românesc pentru comunităţile româneşti. Prezint şi acolo, bineînţeles. Marea noastră reuşită este când reuşim să intrăm pe poarta mare a distribuţiei şi să arătăm acest film în reţelele de distribuţie. Şi marea mea mândrie legată de filmele pe care le-am făcut este că fiecare dintre ele este cumpărat şi distribuit, aşa cum este cazul acum, în mai bine de 100 de teritorii", a mărturisit Cristian Mungiu.

"Îmi doresc ca cei care văd filmul să îşi pună un pic la îndoială convingerile ferme pe care le au. Trăim cu toţii cu nişte convingeri ferme, dar pasul către dialog este să ai voinţa din când în când să-l asculti şi pe celălalt, să nu mai fii aşa de sigur că ştii tu adevărul, că asta nu termină niciun dialog în societate. Şi cred că avem nevoie, mai ales că resimţim cu toţii un fel de stres social. Găsesc un limbaj foarte agresiv în Bucureşti. Este o societate extrem de polarizată”, a mai spus regizorul.

"Fjord" va avea proiecţie unică în 13 iunie, de la ora 19.00, în 90 de cinematografe din ţară.

