Rețele Electrice România investește peste 135 de milioane de lei într-un sistem modern care va digitaliza rețeaua de distribuție a energiei electrice. Practic, compania implementează două platforme noi: un sistem avansat și automatizat de management al distribuției (AADMS) și un sistem care îmbunătățește intervențiile echipelor pe teren, a anunţat vineri compania într-un comunicat.

Cum vrea România să reducă penele de curent: investiție uriaşă în digitalizarea rețelei - Sursa: Shutterstock

Reprezentanții Reţele Electrice România spun că aceste tehnologii vor ajuta la reducerea timpilor de intervenție în caz de pene de curent și vor permite o monitorizare mult mai eficientă a rețelei. Noile sisteme vor putea folosi și algoritmi de inteligență artificială pentru a anticipa probleme și pentru a menține rețeaua stabilă.

"Modernizăm în mod constant reţeaua de distribuţie a energiei electrice, cu obiectivul de a-i creşte rezilienţa şi flexibilitatea, astfel încât serviciul oferit să răspundă cât mai bine nevoilor actuale şi viitoare ale clienţilor noştri. Implementarea unor noi sisteme avansate de monitorizare, control şi eficienţă operaţională va permite o gestionare mai performantă a reţelei şi va asigura o distribuţie fiabilă şi sigură a energiei electrice", a declarat Mihai Peşte, director general al Reţele Electrice România, citat în comunicat.

Digitalizarea ajută la pregătirea reţelei pentru viitor

Articolul continuă după reclamă

"Prin aceste investiţii strategice, urmărim consolidarea calităţii serviciului de distribuţie şi facilitarea tranziţiei către un sistem energetic sustenabil, capabil să integreze tot mai eficient surse regenerabile de energie. Noile sisteme vor fi complet integrate şi automatizate şi le vor înlocui pe cele existente, facilitând astfel utilizarea algoritmilor de Inteligenţă Artificială pentru a transforma reţeaua într-una rezilientă şi pentru a asigura condiţii de muncă sigure pentru colegii şi partenerii noştri", a mai adăugat directorul.

Acesta spune că digitalizarea ajută și la pregătirea rețelei pentru viitor, inclusiv pentru integrarea energiei din surse regenerabile.

Platforma principală, AADMS, va fi finanțată din fonduri europene prin Programul de Dezvoltare Durabilă, iar celelalte sisteme, precum SCADA și WFM, vor fi plătite din bugetul companiei. Toate vor lucra împreună, înlocuind sistemele vechi și permițând intervenții mai rapide în zonele afectate de întreruperi de curent.

Rețele Electrice România operează peste 134.000 de kilometri de rețea în București, Banat și Dobrogea. Compania spune că investițiile vor duce la îmbunătățirea serviciilor pentru milioane de consumatori.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰