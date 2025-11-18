O companie aeriană rusă a bifat o premieră mondială în industria aviației. Pobeda a devenit primul operator care a testat un robot umanoid în rol de însoțitor de zbor, direct pe o cursă comercială, anunță TechRider.ro, potrivit Interesting Engineering.

Roboții intră în aviație. Volodia, primul însoțitor de zbor umanoid testat pe o cursă a companiei ruse Pobeda - Sursa:Getty Images

Robotul, numit Volodia, a făcut parte din echipaj pe ruta Ulianovsk-Moscova, unde a întâmpinat pasagerii la urcare, a prezentat instrucțiunile de siguranță și a interacționat cu pasagerii pe parcursul călătoriei.

Un robot la bordul unui zbor comercial

Imaginile publicate de presa rusă îl arată pe Volodia imitând mișcările unui însoțitor de bord, explicând proceduri și demonstrând cum tehnologia humanoidă poate completa echipajul uman. Deși nu a servit mâncare sau băuturi, oficialii Pobeda au spus că robotul a contribuit la îmbunătățirea experienței de zbor, mai ales în rândul copiilor și al pasagerilor curioși, potrivit TechRider.ro.

Articolul continuă după reclamă

Din punct de vedere vizual, Volodia seamănă puternic cu modelul chinez Unitree G1, însă compania aeriană nu a confirmat această inspirație. Androidul folosește un sistem avansat de inteligență artificială, care îi permite să reproducă gesturi și sarcini specifice personalului de cabină.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰