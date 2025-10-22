Antreprenorii români au găsit soluţia pentru lipsa de personal şi productivitate - roboţii. Maşinăriile sunt programate să fie prietenoase cu oamenii şi să lucrează cot la cot cu ceilalţi angajaţi. Cel mai des îi găsim în cafenele, restaurante sau în supermarketuri. Şefii sunt mulţumiţi - roboţii nu cer salariu mai mare, nici libere şi nici nu se plâng de probleme personale.

Acest robot barista din Bucureşti lucrează 12 ore zilnic şi face cafele, matcha şi chiar limonade. Nu are niciun alt coleg, munceşte deja de o lună, iar clienţii par să fie încântaţi de băuturile pe care le prepară!

Acest barista nonconformist îmi promite un americano în mai puţin de un minut şi costă aproximativ 11 lei, direct din aplicaţie. După ce am comandat, mi s-a generat un cod QR, îl scanez şi imediat voi primi şi cafeaua mea.

Roboţii, soluţia la care apelează tot mai des antreprenorii români

"Am venit să văd tehnologia. E evident ceva nou", spun oamenii.

"Creează o grămadă de locuri de muncă pentru a face robotul funcţional. La fel a fost şi maşina de spălat, doar că am numit-o până acum un electrocasnic. Lucrăm să implementăm un modul cu inteligenţă artificială, ca să ne recunoască şi să ţină minte ce ne place în fiecare zi, tocmai pentru a merge într-o zonă cât mai umană", a declarat Gabriel Pleşa, fondator cafenea robot.

În ultimii 4 ani, prezenţa roboţilor s-a dublat în afacerile româneşti. Iar antreprenorii sunt cât se poate de mulţumiţi de performanţa lor, mai ales în cadrul joburilor automatizate şi repetitive. Antreprenorii vor maşinării pentru predictibilitatea muncii.

"Din cauza eficientizării costurilor şi a producţiei. Asta a fost motivul pentru care noi am decis să implementăm roboţii. Avem soluţii multiple, de la sudură, asamblare de produse full automatizate. Investiţiile într-un robot se calculează până în 2 ani şi sunt soluţii în care investiţiile sunt acoperite sub un an", a declarat Nicolae Daniel Viasu, director general companie piese automobile.

Şi nu sunt singurele industrii unde astfel de roboţi îşi fac treaba. "La început a fost industria de automotive, apoi au trecut pe industria alimentară. Avem o densitate la 10.000 de lucrători, ca să putem compara şi ţările, de 46 de roboţi în România. În comparaţie cu Polonia care are undeva 90 şi roboţi la 10.000 de locuitori", a declarat Răzvan Isac, manager de vânzări companie producătorare de roboţi.

Mulţi români sunt curioşi să testeze performanţele unui astfel de angajat, dar nu ar înlocui angajaţii clasici. "Oamenii sunt oameni şi trebuie să muncească", spune un participant.

Găsim roboţi şi în instutuţiile publice. La Palatul Culturii din Iaşi, de exemplu, Robo este supraveghetor în muzee, iar pe viitor le va oferi chiar un tur inedit vizitatorilor.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

