Valul de caniculă se extinde în aproape toată ţara, cu temperaturi de 39°C. Patru zile de foc în București

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri, avertizări de caniculă şi disconfort termic, valabile începând de joi în mare parte din ţară.

Un Cod portocaliu va fi în vigoare în perioada 20 august, ora 10:00 - 21 august, ora 10:00, şi va afecta Banatul, vestul şi sudul Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest şi sud-vest.

Revin nopţile tropicale

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade.

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Judeţele marcate cu Cod portocaliu sunt Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Arad şi Timiş. Pentru restul ţării, exceptând judeţele Constanţa şi Tulcea, a fost emisă o atenţionare Cod galben, valabilă în acelaşi interval.

Astfel, pe parcursul zilei de joi, în Moldova, Maramureş, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei şi al Crişanei, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade şi vor caracteriza o noapte tropicală.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis şi o informare referitoare la temperaturi deosebit de ridicate şi nopţi tropicale, care va fi valabilă de joi dimineaţa de la ora 10:00, până luni, 24 august, la ora 10:00.