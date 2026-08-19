Valul de caniculă se extinde în aproape toată ţara, cu temperaturi de 39°C. Patru zile de foc în București
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri, avertizări de caniculă şi disconfort termic, valabile începând de joi în mare parte din ţară.
Un Cod portocaliu va fi în vigoare în perioada 20 august, ora 10:00 - 21 august, ora 10:00, şi va afecta Banatul, vestul şi sudul Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest şi sud-vest.
Revin nopţile tropicale
Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade.
Judeţele marcate cu Cod portocaliu sunt Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Arad şi Timiş. Pentru restul ţării, exceptând judeţele Constanţa şi Tulcea, a fost emisă o atenţionare Cod galben, valabilă în acelaşi interval.
Astfel, pe parcursul zilei de joi, în Moldova, Maramureş, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei şi al Crişanei, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade şi vor caracteriza o noapte tropicală.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis şi o informare referitoare la temperaturi deosebit de ridicate şi nopţi tropicale, care va fi valabilă de joi dimineaţa de la ora 10:00, până luni, 24 august, la ora 10:00.
Valul de caniculă se extinde
În următoarele zile, valul de căldură se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a ţării. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest şi în sud-vest.
Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.
Local nopţile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20...23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24...26 de grade).
Patru zile de foc în București
Urmează patru zile de foc în București. Mercurul din termometre va urca până la 38 de grade, indicele de disconfort termic va depăși pragul critic, iar nopțile vor deveni tropicale.
Prognoză meteorologică pentru intervalul 20.08.2026 Ora 10:00 - 21.08.2026 Ora 10:00
Vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17...20 de grade.
Prognoză meteorologică pentru intervalul 21.08.2026 Ora 10:00 - 22.08.2026 Ora 10:00
Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
Prognoză meteorologică pentru intervalul 22.08.2026 Ora 10:00 - 23.08.2026 Ora 10:00
Vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 35...37 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
Prognoză meteorologică pentru intervalul 23.08.2026 Ora 10:00 - 24.08.2026 Ora 10:00
Valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil și vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade.
În intervalul 20 august, ora 10 - 24 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale.
În intervalul 20 august, ora 10 - 21 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală.