Artiştii americani, mesaje anti-ICE la premiile Grammy 2026. Gluma despre Epstein care l-a înfuriat pe Trump

Bad Bunny și Kendrick Lamar sunt marii câștigători ai premiilor Grammy 2026. Gala a fost însă marcată de mesaje anti-ICE. Artiștii americani au susținut discursuri puternice, în care au criticat inclusiv, în termeni duri, poliția americană pentru controlul imigrației. "Înainte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, o să spun: Afară cu ICE", a transmis de pe scenă Bad Bunny, primul artist care cântă exclusiv în limba spaniolă și care câștigă premiul pentru "Albumul Anului". "Nimeni nu se află ilegal pe un pământ furat. Trebuie să continuăm să luptăm și să ne exprimăm opiniile. Vocile noastre contează. F**k ICE", a spus și cântăreața Billie Eilish.

Bad Bunny, starul stilurilor reggaeton și trap latino, a devenit duminică primul cântăreț recompensat cu premiul Grammy la categoria "Albumul Anului" pentru un disc înregistrat în limba spaniolă. Ceremonia de la Los Angeles a fost marcată de critici la adresa politicilor lui Donald Trump și a acțiunilor ICE (Agenția pentru Imigrație și Vamă din SUA). Numeroși artiști, inclusiv Justin Bieber și Joni Mitchell, au venit la gală purtând în piept insigne cu mesajul "ICE OUT", adică "Afară cu ICE".

Artistul portorican Bad Bunny, în vârstă de 31 de ani, a obținut în total trei trofee, inclusiv pe cel mai prestigios al galei - "Albumul Anului" - pentru materialul discografic Debi Tirar Mas Fotos, care acordă un loc important ritmurilor tradiționale și evocă politica de colonizare a insulei Puerto Rico, aflată sub jurisdicție americană din 1898.

"Înainte să-i mulțumesc lui Dumnezeu, o să spun: "Afară cu ICE"", a transmis el de pe scena galei Grammy Awards 2026, organizată la Los Angeles. "Nu suntem niște sălbatici. Nu suntem animale. Nu suntem străini. Suntem oameni și suntem americani", a continuat cântărețul, îndemnând publicul să nu se lase "contaminat" de ură.

Cântăreața Billie Eilish: "Nimeni nu se află ilegal pe pământ furat. F**k ICE"

Rapperul american Kendrick Lamar, în vârstă de 38 de ani, a obținut cinci premii, la fel ca anul trecut, inclusiv la categoria "Înregistrarea Anului", pentru piesa Luther, interpretată în duet cu cântăreața americană SZA. O altă favorită a galei, Lady Gaga, a trebuit să se mulțumească cu două premii, care i-au fost decernate pentru albumul său electro-pop Mayhem.

"Nimeni nu se află ilegal pe un pământ furat. Trebuie să continuăm să luptăm și să ne exprimăm opiniile. Vocile noastre contează. F**k ICE", a transmis și cântăreața Billie Eilish, recompensată cu premiul Grammy la categoria "Cântecul Anului" pentru single-ul Wildflower.

Alți artiști au adus un omagiu imigranților. "Ei au construit această țară", a strigat pe scenă Shaboozey, ai cărui părinți sunt originari din Nigeria și a cărui muzică combină influențe hip-hop și country. Născută dintr-un tată englez și o mamă jamaicano-guyaneză, britanica Olivia Dean, în vârstă de 26 de ani, desemnată câștigătoare la categoria "Cel mai bun artist debutant", a lăudat "curajul" imigranților.

Duminica viitoare, Bad Bunny va cânta în pauza galei Super Bowl, unul dintre cele mai populare și mediatizate evenimente sportive din SUA. Concertul său a stârnit deja critici din partea fanilor lui Donald Trump, care îl acuză că interpretează cântece în spaniolă și că a vorbit în favoarea imigrației și a drepturilor persoanelor LGBT+.

Cetățean american prin statutul oficial al insulei Puerto Rico, Bad Bunny a decis ca turneul său mondial, început în noiembrie 2025, să nu includă opriri în Statele Unite, pentru a-i proteja astfel pe spectatori de posibile raiduri ale ICE. Triumful său de la Grammy Awards 2026, însoțit de accente politice, este de așteptat să reaprindă furia mișcării MAGA.

Gluma despre Epstein care l-a înfuriat pe Trump

Prezentatorul principal al galei, umoristul Trevor Noah, a ironizat contextul politic din Statele Unite, afirmând că piesa Anxiety a interpretei Doechii este "noul imn național" american. După ce Billie Eilish a câștigat premiul Grammy pentru "Cântecul Anului", una dintre cele mai apreciate glume ale lui Noah a fost legată de scandalul dosarelor Epstein.

"Felicitări, Billie Eilish. Uau! Acesta este genul de Grammy pe care orice artist îl râvnește, aproape la fel de mult cum Trump râvnește Groenlanda. Ceea ce are sens, pentru că, odată cu dispariția insulei lui Epstein, are nevoie de una nouă unde să petreacă timp cu Bill Clinton", a spus prezentatorul.

Donald Trump l-a amenințat imediat că îl va da în judecată. "Trevor Noah a susținut în mod fals despre mine că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. FALS!!!", a scris fostul președinte pe rețeaua sa Truth Social, la scurt timp după gala de la Los Angeles.

"Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici măcar în apropiere, și până la această afirmație falsă și defăimătoare din această seară, nimeni nu m-a acuzat de așa ceva, nici măcar presa care răspândește minciuni", a afirmat Trump.

"Noah, un ratat complet, ar trebui să-și verifice faptele și repede. Se pare că o să-mi trimit avocații să-l dau în judecată pe acest MC patetic, lipsit de talent și idiot, pentru o grămadă de bani", a amenințat el. "Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine!", a încheiat Donald Trump.

