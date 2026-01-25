Iarna extremă paralizează America. Ninsori abundente, ploi îngheţate şi ger, jumătate din populaţie afectată

O furtună deosebit de puternică a început să facă ravagii în mare parte a Statelor Unite, întrerupând curentul și acoperind drumurile principale cu gheață periculoasă.

Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată amenință aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA, pe o suprafață care se întinde din sudul Munților Stâncoși până în New England, a anunțat sâmbătă seară Serviciul Național de Meteorologie. Acesta a avertizat oamenii să se pregătească pentru o serie de zile geroase, potrivit AP.

Mii de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, după ce viscolul a început să facă ravagii în cea mai mare parte a țării.

Potrivit celor mai recente actualizări ale serviciilor meteo americane, zăpada și gheața se întind în această dimineață pe o distanță de peste 2.400 de kilometri, de la Câmpiile de Sud până în Pennsylvania și New Jersey, potrivit Mediafax.

Baltimore, Pittsburgh și Louisville, Kentucky, sunt câteva dintre orașele în care se acumulează zăpadă, cu temperaturi de aproximativ 10 ani. Ninsoarea va începe în curând și în New York.

Ploaia înghețată din sud-est este amestecată cu lapoviță în unele zone și acoperă o zonă extinsă, de la Raleigh, Carolina de Nord, până la Atlanta.

Tunete și fulgere sunt însoțite de fenomene specifice de vreme de iarnă în Valea Mississippi inferioară. Poluarea va continua să se intensifice acolo în această dimineață.

